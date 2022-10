DNS:NET Internet Service GmbH

Glasfaser für Alle - die dritte Gemeinde im Landkreis Oberhavel unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit DNS:NET

20 Prozent Vorvertragsquote sichern Flächendeckung

Mühlenbeck/Bernau/Berlin (ots)

Im Landkreis Oberhavel hat sich die Gemeinde Mühlenbecker Land für eine gezielte Kooperationsvereinbarung mit der DNS:NET entschieden. Die Gründe dafür benannte Bürgermeister Filippo Smaldino beim Pressetermin am 13. Oktober im Rathaus Mühlenbecker Land. "Ich bin schon vor einigen Jahren auf die DNS:NET zugegangen, damit endlich Glasfaser in unsere Gemeinde gelegt wird. Damals hat die DNS:NET Teile von Schildow mit Glasfaserleitungen in den Straßen erschlossen. Nun gehen wir den nächsten Schritt in der ganzen Gemeinde mit Glasfaser bis ins Haus", so Filippo Smaldino am Tag der Unterzeichnung. Er betonte: "Aufgrund der guten Erfahrungen von damals freue ich mich sehr, dass wir nun wieder mit der DNS:NET zusammenarbeiten werden. Natürlich ist die Gemeinde offen für jeden Anbieter. Und wir legen großen Wert darauf, dass die unterschiedlichen Ausbauschritte gut aufeinander abgestimmt werden. Ich bin mir sicher, dass wir mit der DNS:NET einen erfahren regionalen Partner an der Seite haben, der das Projekt zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger schnell und unkompliziert voranbringen kann. Lassen Sie uns nicht noch länger warten!"

Mit Hilfe der Kooperationsvereinbarung möchten das Mühlenbecker Land und die DNS:NET das gesamte Gemeindegebiet mit FTTH-Netzinfrastruktur ausbauen und an den Brandenburger Glasfaserring der DNS:NET anschließen. Nach Beschluss der Kommunalpolitik beim Haupt- und Finanzausschuss am 27.9.2022 gab es ein nahezu einstimmiges Votum für die Vereinbarung.

Warum warten? Besser starten!

Nach diesem Prinzip agieren Gemeinde und DNS:NET gemeinsam und sind bestrebt, dass das strategisch wichtige Projekt Glasfaser für die Gemeinde Mühlenbecker Land bis Ende 2024 abgeschlossen ist. Insofern geht es weiter mit der Vorvermarktung in der Gemeinde, die bereits zahlreiche Kunden und gute Vorvertragsquoten vorzeigen kann. Bei 20 Prozent Quote geht es in die Planung und die Ortsteile, die zuerst die höchsten Werte aufzeigen, werden zuerst gebaut. Insgesamt realisiert die DNS:NET mit privatwirtschaftlichen Investitionen ohne Steuergeld oder Kosten für die Gemeinde über 300 Kilometer Tiefbau und verlegt knapp 1.500 Kilometer Kabel. Über 8.000 Haushalte in Schildow, Schönfließ, Zühlsdorf und Mühlenbeck nutzen dann Datenraten von bis zu 2,5 Gbit/s. Infos unter https://muehlenbeckerland.einfach-schneller.net

Glasfaserausbau in Brandenburg

In Brandenburg ist die DNS:NET der größte alternative Breitbandversorger, über 350 Mitarbeiter an den Standorten Berlin und Waltersdorf/Schönefeld bauen und betreiben die Glasfasernetze, die ständig erweitert werden. Immer mehr Brandenburger Regionen haben somit durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau der DNS:NET die Chance auf eine einzigartige Infrastruktur, welche neben der Daseinsvorsorge in allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen die wirtschaftliche Entwicklung, Bildungschancen, die Versorgung der Bürger sowie die Wertsteigerung der Immobilien vor Ort antreibt.

Original-Content von: DNS:NET Internet Service GmbH, übermittelt durch news aktuell