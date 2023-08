CGTN

CGTN: Jugendaustausch spiegelt die „kameradschaftliche, brüderliche" Freundschaft zwischen China und Südafrika wider

Als Mandarinlehrer und ehemaliger Student des Konfuzius-Instituts an der Technischen Universität Durban in Südafrika ist Sanele Ntuli ein Teilnehmer und Nutznießer des kulturellen Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen China und Südafrika.

Er studiert seit 2018 Mandarin am Institut und war 2019 zu einem einjährigen Studienaufenthalt in China, um die Entwicklung des Landes kennenzulernen. Sein großes Interesse und sein beharrliches Lernen ermöglichten es ihm, Mandarin-Unterricht für Einheimische in Südafrika anzubieten.

Kürzlich schrieben 50 Lehrkräfte und Studierende des Instituts einen Brief an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, in dem sie ihm und der chinesischen Regierung dafür danken, dass sie jungen Afrikanern die Möglichkeit geben, Chinesisch zu lernen und ihre Träume zu verwirklichen.

Ursprünglich hatte Ntuli die Idee, Präsident Xi zu schreiben und ihn über die Entwicklung und die Erfolge des Instituts zu informieren. „Es wird ein erfüllender Moment sein, wenn Präsident Xi antwortet und uns besucht", sagte er der China Media Group.

Glücklicherweise wurde sein Traum wahr. Am 18. August antwortete Xi auf den Brief und ermutigte sie, die chinesische Sprache gut zu lernen und dazu beizutragen, die chinesisch-südafrikanische Freundschaft und die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu fördern.

Der chinesische Präsident wird am 15. BRICS-Gipfel in Johannesburg, der größten Stadt Südafrikas, teilnehmen und dem Land vom 21. bis 24. August einen Staatsbesuch abstatten.

Kulturaustausch zwischen China und Südafrika

Während seines Besuchs in Südafrika im März 2013 war Xi Zeuge der Unterzeichnung eines Abkommens über die gemeinsame Einrichtung des Konfuzius-Instituts an der Technischen Universität Durban zwischen China und Südafrika. Seitdem hat das Institut fast 10.000 Studenten ausgebildet.

Xi würdigte in seinem Schreiben die besondere, kameradschaftliche und brüderliche Freundschaft zwischen China und Südafrika. Das Erlernen und Verstehen der Sprache und der Kultur des jeweils anderen trägt dazu bei, das gegenseitige Verständnis zu fördern und eine dauerhafte Freundschaft zwischen den Menschen beider Länder zu pflegen, schrieb der chinesische Präsident.

Die Lehrer und Studenten sind herzlich eingeladen, China öfter zu besuchen, ein tieferes Verständnis für das Land zu entwickeln, eine wahre, multidimensionale und panoramische Sicht auf China mit mehr Freunden zu teilen und sich zu bemühen, Botschafter für die Weiterführung und Entwicklung der Freundschaft zwischen den beiden Ländern zu sein, zur Förderung der chinesisch-afrikanischen Freundschaft und Zusammenarbeit und zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit beizutragen, sagte Xi.

Derzeit gibt es in Südafrika sechs Konfuzius-Institute und drei unabhängige Konfuzius-Klassenräume. Mehr als 10 chinesische Universitäten sind Partnerschaften mit südafrikanischen Universitäten eingegangen.

Im Jahr 2015 übernahm Südafrika unter den afrikanischen Ländern die Führung bei der Integration des Chinesischunterrichts in das nationale Bildungssystem.

Bedeutung des bevorstehenden Besuchs von Xi

In diesem Jahr wird auch der 25. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Südafrika begangen.

Wie ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums mitteilte, wird der chinesische Präsident mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa einen Meinungsaustausch über die bilateralen Beziehungen führen und einen Plan für ihren Ausbau entwerfen, um dem Aufbau einer hochrangigen chinesisch-südafrikanischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft einen starken Impuls zu verleihen.

Südafrika sei ein umfassender strategischer Partner Chinas und das erste afrikanische Land, das sich der Belt and Road Initiative angeschlossen habe. Die bilateralen Beziehungen hätten sich sprunghaft entwickelt und gingen weit über den bilateralen Rahmen hinaus und seien zunehmend von globaler Bedeutung, so der Sprecher.

Unabhängig davon, wie sich die internationale Lage auch verändern mag, wird China sein Engagement für die Vertiefung der Freundschaft und die Stärkung der Solidarität und Zusammenarbeit mit Südafrika nicht aufgeben, fügte er hinzu.

