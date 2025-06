Medizinal-Cannabis: Erleichterter Zugang verbessert Patientenversorgung

Köln (ots) - Mit der Neueinstufung von Medizinal-Cannabis im April 2024 begann für viele Patienten in Deutschland ein neues Kapitel: Die Entkriminalisierung und der Wegfall bürokratischer Hürden haben den Zugang zu sicherer, geprüfter Therapie erleichtert - und bringen spürbare Verbesserungen in das Leben zahlreicher Menschen. In einer Online-Befragung von Ipsos ...

mehr