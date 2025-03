Goa Tourism

Goa glänzt auf der ITB Berlin 2025 und gewinnt die prestigeträchtigen PATWA International Travel Awards

Berlin, 7. März 2025 (ots/PRNewswire)

Goa erhielt die Auszeichnung „Reiseziel des Jahres - Indien" in der Kategorie Reiseziele. Der ehrwürdige Tourismusminister von Goa, Shri Rohan A. Khaunte, wurde mit dem Preis „Tourismusminister des Jahres - Indien" geehrt.

Goa Tourism hinterließ auf der ITB Berlin 2025, der weltweit führenden Reisemesse, einen bemerkenswerten Eindruck mit dem Schwerpunkt auf regenerativem Tourismus und der Präsentation von Goa über seine ikonischen Strände hinaus. Die Teilnahme des Bundesstaates wurde durch prestigeträchtige Anerkennungen bei den PATWA International Travel Awards 2025 unterstrichen, bei denen Goa die Auszeichnung „Destination of the Year, India" in der Kategorie Destinationen erhielt. Darüber hinaus wurde der ehrwürdige Tourismusminister von Goa, Shri Rohan A. Khaunte, mit dem Preis Tourismusminister des Jahres - Indien, für seine herausragende Führung und Leitung bei der Förderung des Tourismussektors in Goa geehrt, was Goas Führungsrolle in der Tourismusentwicklung unterstreicht.

Der Stand von Goa Tourism auf der ITB Berlin 2025 wurde von Seiner Exzellenz Botschafter Ajit Gupte, Botschaft von Indien in Deutschland, in Anwesenheit einer hochrangigen Delegation unter der Leitung von Kedar Naik, Direktor für Tourismus, Gavin Dias, General Manager, Goa Tourism Development Corporation (GTDC), Jayesh Kankonkar, stellvertretender Direktor für Tourismus, Regierung von Goa, und wichtigen Interessenvertretern aus der Tourismusbranche eröffnet.

Die Eröffnungszeremonie markierte den Beginn der dynamischen Teilnahme Goas an der ITB Berlin 2025, bei der der Bundesstaat sein Engagement für einen regenerativen Tourismus hervorhob - ein zukunftsweisender Ansatz, der Nachhaltigkeit, Engagement für die Gemeinschaft und die Erhaltung des reichen Kultur- und Naturerbes Goas in den Vordergrund stellt. Der Stand, der das architektonische Erbe Goas widerspiegeln sollte, enthielt Elemente wie Buntglasfenster, traditionelle Azulejos-Kacheln und kunstvoll gestaltete Säulen, die für die Besucher ein beeindruckendes Erlebnis darstellten.

Der Goa Tourism Pavilion auf der ITB Berlin 2025 stieß bereits am ersten Tag auf großes Interesse bei Fachleuten und Besuchern aus der internationalen Reisebranche. Der Pavillon präsentierte Goas vielfältiges touristisches Angebot - einschließlich seiner malerischen Landschaften, seines reichen kulturellen Erbes und der sich entwickelnden Initiativen für nachhaltigen Tourismus - und hob das Engagement des Bundesstaates für verantwortungsvolle und eindringliche Reiseerlebnisse hervor.

Über die Auszeichnung und die Teilnahme von Goa Tourism an der ITB Berlin, sagte der Tourismusminister Rohan A. Khaunte, „Diese Anerkennung auf einer globalen Plattform unterstreicht unser Engagement für einen verantwortungsvollen und innovativen Tourismus. Goa entwickelt sich weiter zu einem Reiseziel von Weltrang, das nachhaltige, hochwertige Tourismuserlebnisse bietet und gleichzeitig sein reiches Erbe und seine natürliche Schönheit bewahrt. Der Erfolg der ITB spiegelt die wachsende Anziehungskraft Goas bei Reisenden aus aller Welt und führenden Unternehmen der Branche wider, mit einer überwältigenden Resonanz auf, der einzigartigen Mischung aus Kultur, Natur und regenerativen Tourismusinitiativen des Bundesstaates".

In seiner Rede auf der Veranstaltung betonte Kedar Naik, Direktor für Tourismus der Regierung von Goa, die Vision des Staates für einen regenerativen Tourismus. „Goa besteht nicht nur aus Sonne, Sand und Meer. Wir setzen uns für einen Tourismus ein, der unsere Umwelt, unsere Kultur und unsere Gemeinden regeneriert und bereichert. Unsere Präsenz auf der ITB Berlin 2025 ist ein Beweis für unsere Bemühungen, Goa als nachhaltiges und ganzheitliches Reiseziel zu präsentieren", sagte er.

Goas Schwerpunkt auf regenerativem Tourismus steht im Einklang mit dem weltweiten Trend zu nachhaltigem Reisen. Die einzigartige Mischung aus natürlicher Schönheit, kulturellem Erbe und gemeinschaftsorientiertem Tourismus macht den Bundesstaat zu einem herausragenden Ziel für Reisende, die auf der Suche nach sinnvollen Erfahrungen sind.

Der Stand von Goa Tourism war eine der Hauptattraktionen auf der ITB Berlin 2025 und bot den Besuchern einen Einblick in das reiche architektonische Erbe und die kulturelle Vielfalt des Bundesstaates. Das Design des Standes enthielt traditionelle Elemente wie Azulejos-Fliesen und aufwendig gestaltete Säulen, die die portugiesisch inspirierte Architektur Goas widerspiegeln. Darüber hinaus konnten die Besucher in einem speziellen VR-Bereich das üppige Hinterland Goas, die Naturschutzgebiete, die historischen Stätten und die lebhaften Festivals virtuell erkunden und so einen Eindruck vom vielfältigen Charme des Bundesstaates gewinnen.

