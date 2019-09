Automobili Lamborghini S.p.A.

Automobili Lamborghini ehrt Ferdinand K. Piëch mit dem Lamborghini Sián FKP 37 auf der IAA 2019 in Frankfurt

Sant'Agata Bolognese/Frankfurt (ots)

Automobili Lamborghini ehrt Ferdinand K. Piëch mit der Vorstellung seines ersten Lamborghini Hybrid-Supersportwagens auf der IAA 2019 in Frankfurt. Der schnellste Lamborghini aller Zeiten trägt den Namen Sián FKP 37 zu Ehren des 1937 geborenen Ferdinand Karl Piëch, der von 1993 bis 2002 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG war und eine wichtige Rolle bei der Übernahme von Automobili Lamborghini im Jahr 1998 durch die Volkswagen Tochter Audi AG spielte.

"Prof. Dr. Piëch hat sofort die Faszination und das Potenzial der Marke Lamborghini verstanden. Er wusste genau, welchen Platz sie innerhalb des Volkswagen Konzerns einnehmen konnte und dabei ihre einzigartige italienische Supersportwagen DNA beim Design und bei der Technik bewahren konnte", erklärte Stefano Domenicali, Chairman and Chief Executive Officer von Automobili Lamborghini. "Prof. Dr. Piëch war Ingenieur und Innovator und war insbesondere fasziniert vom legendären Lamborghini V12 Motor, auf dem der Sián FKP 37 nun mit wegweisender Hybrid Technologie aufbaut. Der Lamborghini Sián FKP 37 zollt den Leistungen von Piëch und dem Volkswagen Konzern beim Aufbau unserer erfolgreichen Marke Tribut und läutet den Weg in die innovative Zukunft von Lamborghini ein." Der Lamborghini Sián FKP 37 wartet mit einzigartigen neuen Hybrid-Technologien, darunter der weltweit ersten Anwendung eines Superkondensators zur Hybridisierung, neuen Werkstofftechnologien sowie einer unübertroffenen Performance auf. Sein futuristisches Design macht deutlich, dass es sich hierbei um den ersten Serien Lamborghini mit elektrischer Unterstützung handelt. Der Name Sián, im Dialekt seiner Heimatregion Bologna bedeutet das "Blitz" untermauert diesen Anspruch.

Mit seiner kombinierten thermischen und elektrischen Leistung von 819 PS weist der Sián FKP 37 das niedrigste jemals erzielte Leistungsgewicht eines V12 Models von Lamborghini auf und beschleunigt auf eigens entwickelten Pirelli P Zero Reifen in weniger als 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Sián erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h. Jedes einzelne der 63 zum Preis von über zwei Millionen Euro (plus Steuern) verkauften Fahrzeuge kann von seinem neuen Besitzer zusammen mit den Teams vom Lamborghini Centro Stile und Ad Personam zu einem ganz persönlichen Einzelstück konfiguriert werden.

Der Messestand von Lamborghini umfasst eine spezielle Ad Personam Lounge, eigene Konfigurationsbereiche für die Kunden sowie eine Ausstellung von Alcantara Materialien. Zwei von Ad Personam konfigurierte Modelle des Huracán EVO Spyder und Coupés sind gemeinsam mit dem Lamborghini Urus Super SUV, Modelljahr 2020, ausgestellt.

Das Modelljahr 2020 des Urus setzt neue Maßstäbe bei der Lebensqualität an Bord. Eine Soft-Close-Funktion der Türen sowie neue Konnektivitätsdienste wie Private e-Call und Online-Pannenhilfe und neue Navigations- und Entertainment-Funktionen sind nun serienmäßig enthalten. Die unzähligen Personalisierungsoptionen wurden nochmals erweitert.

Der auf der IAA gezeigte Urus ist in der Farbe "Blu Eleos" (Blau) lackiert und mit dem neuen Chrompaket ausgestattet, das die Silhouette des Fahrzeugs unterstreicht. Das elegante Interieur ist komplett in weißem Leder ("Bianco Polar") ausgeführt. Weiß sind auch die Sitze, der Dachhimmel, der Teppichboden und der Kofferraum bis hin zu den Sicherheitsgurten.

Der ausgestellte Huracán EVO Spyder wurde von ebenfalls von Ad Personam konfiguriert. Seine matte Mehrschichtlackierung in der Farbe "Rosso Epona" (Rot) kontrastiert mit dem Style-Paket in Hochglanz-Schwarz und den schwarzen Narvi Felgen mit Diamant-Finish und unterstreicht damit das einzigartige Design dieses Fahrzeugs. Im Innenraum stechen die neuen Leder Sportsitze in "Rosso Andra" (Rot) mit roten Nähten ins Auge, die perfekt mit der Außenfarbe des Fahrzeugs harmonieren. Die Oberflächen werden durch das von Lamborghini patentierte Material Carbon Skin aufgewertet. Das im Ad Personam Studio ausgestellte Huracán EVO Coupé ist in der neuen Ad Personam Farbe "Viola Mithras" (violett) mit einem bläulichen Schimmer ausgeführt. Je nach Lichtreflexionen am Fahrzeug ändert sie ihr Erscheinungsbild. Das Exterieur wird mit dem Style-Paket in Hochglanz-Schwarz und 20" Narvi Felgen in Bronze abgerundet. Im Interieur herrscht eine Kombination aus schwarzem Leder und Alcantara mit Details aus bronzefarbenem Leder und violetten Nähten im Ton der Außenlackierung vor. Auch die Klappe des Start/Stopp Buttons ist in der Außenfarbe lackiert.

Der Messestand von Lamborghini umfasst darüber hinaus einen speziellen "Lamborghini Brand Extension"-Bereich, in dem die Herrenmodelinie von Lamborghini, diverses Zubehör und eine neue Taschenkollektion zu sehen sind, die im Hinblick auf Material und Design allesamt von der Lamborghini DNA inspiriert sind.

