Rekordzahlen bringen Automobili Lamborghini in neue Dimensionen: 5.750 Fahrzeuge im Jahr 2018 ausgeliefert

- Lamborghini steigert seinen weltweiten Absatz um 51% von 3.815 auf 5.750 Einheiten - Fahrzeugauslieferungen steigen im achten Jahr in Folge - Rekordabsatz bei beiden Supersportwagen Modellreihen: V10 und V12 - Neuer Super SUV bringt Absatzimpuls: 1.761 Urus an Kunden ausgeliefert - Rekordabsatz in allen Regionen: EMEA, Amerika und Asia Pacific - USA weiterhin größter Markt weltweit

Im Geschäftsjahr 2018 (1. Januar - 31. Dezember) hat Automobili Lamborghini S.p.A. erneut einen Absatzrekord erzielt. Mit 5.750 weltweit an Kunden ausgelieferten Fahrzeugen, +51% im Vergleich zum Vorjahr, setzt der italienische Supersportwagenhersteller sein globales Wachstum fort.

Stefano Domenicali, Chairman und Chief Executive Officer von Automobili Lamborghini kommentiert: "Im Jahr 2018 hat Lamborghini neue Dimensionen erreicht. Wir haben nicht nur einen neuen Absatzrekord erzielt sondern sind in für uns völlig neue Dimensionen vorgedrungen, denn wir haben die magische Schwelle von 5.000 verkauften Lamborghinis erstmals klar übertroffen. Dieser Quantensprung bestätigt die Nachhaltigkeit unserer Produkt- und Vertriebsstrategie. Diese Erfolge sind umso bemerkenswerter, da wir vor einer beispiellosen Doppel-Herausforderung standen: Vorbereitung und Markteinführungen neuer Modelle bei unseren Supersportwagen bei gleichzeitiger Bewältigung der verdoppelten Produktionskapazität in unserem Werk in Sant'Agata Bolognese. Gleich von Beginn seines Verkaufsstarts wurde der neue Super SUV Urus begeistert von den Märkten aufgenommen und hat unsere Kundenbasis erheblich erweitert. Auch die Markenbekanntheit, vor allem bei der jungen Generation, konnte deutlich gesteigert werden, was sich im Erfolg unserer Social Media Kanäle mit insgesamt mehr als 32 Mio. Followern widerspiegelt. Das ist eine echte Teamleistung, und ich danke dem gesamten Lamborghini Team für die geleistete Arbeit."

Lamborghini ist mit 157 Händlerstützpunkten in 50 Ländern vertreten, und die weltweiten Auslieferungen an Kunden sind im Jahr 2018 von 3.815 auf 5.750 Einheiten gestiegen. Seit 2010 (1.302 Einheiten) hat das Unternehmen seine Absatzzahlen also mehr als vervierfacht. Über den Absatz hinaus konnte Lamborghini alle wichtige Unternehmenskennzahlen im Jahr 2018 übertreffen.*

Lamborghini ist eine globale Marke, und der Absatz verteilt sich auf die drei großen Absatzregionen. Alle Regionen konnten 2018 neue Höchstwerte beim Absatz verzeichnen und so zum Absatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr beitragen: EMEA (Europe, Middle East, Africa): 2,497/+69%, America: 1,952/+46% and Asia Pacific: 1,301/+30%.

Mit 1.595 Einheiten bleiben die USA der größte Einzelmarkt, gefolgt von UK (636), Japan (559), Deutschland (463), Greater China (342), Canada (316) und Italien (295). All diese Märkte konnten ihre Auslieferungszahlen deutlich steigern und nationale Absatzrekorde erzielen.

Beide Supersportwagen Modellreihen konnten ebenfalls neue Absatz Bestwerte verzeichnen und so zum Wachstum beitragen. Die Verkaufszahlen der V12 Modellreihe Lamborghini Aventador, im Jahr 2011 auf dem Markt gekommen und immer noch sehr absatzstark, stiegen um 3% von 1.173 auf 1.209 Einheiten. Noch stärker war das Absatzwachstum beim V10 Modell Lamborghini Huracán, dessen Auslieferungen um 5% von 2.642 auf 2.780 Einheiten anstieg. Wie erwartet hat der neue Super SUV Urus einen wesentlichen Beitrag zum Absatzwachstum geleistet: 1.761 Einheiten sind seit seiner Markteinführung im Juli 2018 an Kunden ausgeliefert worden.

Neue Modelle 2018: Innovative Technologien, schnelle Rundenzeiten und faszinierende One-Offs

Das Jahr hat begonnen mit dem Lamborghini Terzo Millennio, ausgestellt auf dem Festival Automobile International in Paris im Januar 2018. Das futuristische Supersportwagenkonzept wurde in Zusammenarbeit mit zwei Laboratorien des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston realisiert und hat die Vorbereitung von Lamborghini auf den Supersportwagen der Zukunft zum Ziel.

Im März wurde auf dem Genfer Autosalon der Lamborghini Huracán Performante Spyder präsentiert: die erhabene Kombination aus unvergleichlicher technologischer Innovation, Leistung und Open-Air-Fahrerlebnis.

Im August feierte der Lamborghini Aventador SVJ seine Weltpremiere auf der Monterey Car Week in Kalifornien. Das Fahrzeug kommt der Fahrperfektion erneut ein gutes Stück näher und bringt das Supersportwagenkonzept in eine neue Dimension. Der Aventador SVJ - SV steht historisch für Superveloce (superschnell) - erhält den Zusatz "Jota", der bei Lamborghini traditionell für Höchstleistung und besondere Rennstreckentauglichkeit steht: Der Aventador SVJ hat mit 6:44,97 min auf der 20,6 km langen Nürburgring-Nordschleife eine neue Rundenbestzeit für Serienfahrzeuge aufgestellt. Die Produktion des SVJ ist auf 900 Stück limitiert und bereits ausverkauft.

Ebenso in 2018 hat Lamborghini den Lamborghini SC18 Alston präsentiert. Das V12 Einzelstück wurde von Lamborghini Squadra Corse in Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt mit einer Aerodynamik abgeleitet aus der Rennsporterfahrung beim Lamborghini Super Trofeo und GT3. Er ist konzipiert für den Einsatz auf der Rennstrecke und mit exklusiver Renntechnik ausgestattet.

Das Konzept solcher sogenannter "One-Offs" gewinnt bei Lamborghini zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt wegen einer steigenden Nachfrage nach individuellen Fahrzeugen. Mehr als 50% aller Lamborghini Supersportwagen sind unter der Federführung des Lamborghini Personalisierungsprogramms Ad Personam individuell gestaltet.

Lamborghini Polo Storico

Lamborghini Polo Storico, die Klassikabteilung im Lamborghini Werk in Sant'Agata Bolognese, befasst sich mit der Restaurierung und Zertifizierung von Lamborghini Klassikern, die seit mindestens zehn Jahren nicht mehr produziert werden (vom Lamborghini 350 GT bis zum Diablo), sowie mit der Archivpflege und der Lieferung originaler Ersatzteile für historische Fahrzeugmodelle.

Lamborghini Polo Storico hat in 2018 das Jubiläum 50 Jahre Lamborghini Espada und Islero mit mehreren hochklassigen Veranstaltungen feierlich begangen. Im Mai wurde das Konzeptfahrzeug Lamborghini Marzal anlässlich des Grand Prix de Monaco Historique nach Monte Carlo zurückgebracht, 51 Jahre nachdem Fürst Rainier III. von Monaco es kurz vor dem Start des F1 Grand Prix in Begleitung seiner Gemahlin, Fürstin Grazia Patrizia, auf seiner Ehrenrunde gefahren ist. Die Feierlichkeiten fanden ihren Höhepunkt auf einer Tour mit dem Espada und dem Islero durch Umbrien, die Toskana und die Emilia-Romagna im September.

Lamborghini Museum

Das Lamborghini Museum in Sant'Agata Bolognese verzeichnete ebenso eine Rekordzahl an Besuchern. Über 108.000 Lamborghini Liebhaber besuchten 2018 die Ausstellung auf dem Werksgelände. Das Museum ist täglich auch sonntags von 9.30 Uhr bis 19.00 Uhr (April - Oktober) und von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr (November - März) geöffnet. Neben der permanenten Ausstellung historischer Lamborghini Modelle finden hier auch Sonderausstellungen rund um das Thema Lamborghini statt.

Lamborghini Squadra Corse

Im September hat Lamborghini Squadra Corse, die Motorsportabteilung von Automobili Lamborghini, den neuen Huracán GT3 EVO auf der Nürburgring Etappe seines Markenpokals, Lamborghini Super Trofeo Europe, präsentiert. Der neue EVO ist die Evolution des Huracán GT3, Sieger von zwölf 12 internationalen Renntiteln sowie der berühmten Langstreckenrennen Rolex 24 at Daytona und 12 Hours of Sebring.

Im Jahr 2018 hat Lamborghini Squadra Corse mit über 200 bis heute produziertem Huracán Rennfahrzeugen eine neue Bestmarke gesetzt. Squadra Corse ist eine der wenigen Motorsportabteilungen weltweit, die Ihre eigenen Rennfahrzeuge auf derselben Montagelinie produzieren, auf der auch die Serienfahrzeuge vom Band laufen. So teilen Huracán Super Trofeo und der Huracán GT3 diese im Werk in Sant'Agata Bolognese mit Ihren Brüdern aus der Serie.

Während der World Finals im November 2018 hat Lamborghini Squadra Corse den Urus ST-X Concept vorgestellt, die erste Rennversion eines Super SUVs der Markengschichte des Unternehmens. Es handelt sich dabei um ein visionäres Fahrzeugkonzept für eine innovative Markenmeisterschaft, die Rennstrecke und Off-road miteinander vereinen wird.

Ausblick 2019

Lamborghini gibt einen zuversichtlichen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019. Trotz der politischen Unsicherheit in der EU und auf globalem Niveau bleiben die wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren weiterhin generell positiv aber weniger vorhersehbar. Mit einem anhaltenden Konjunkturwachstum, das für die großen Volkswirtschaften weltweit erwartet wird und dank des jungen und attraktiven Produktportfolios sowie dem ersten vollen Jahr bei den Auslieferungen des Urus erwartet Lamborghini weiteres Wachstum in neuen Dimensionen sowohl beim Absatz als auch beim mittelfristigen Umsatz.

*Presseinformationen zu den wichtigsten Kennzahlen von Lamborghini für das Geschäftsjahr 2018 werden im März 2019 veröffentlicht.

