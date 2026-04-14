Gustavo Gusto GmbH & Co. KG

Automatisierte Pizzeria: Gustavo Gusto bringt Innovationsprojekt "Gustavomat" an den Start

Bild-Infos

Download

Geretsried (ots)

PIZZA RUND UM DIE UHR: GUSTAVO GUSTO STARTET DIE 24/7 PIZZERIA MIT DEM "GUSTAVOMAT"

Automatenpionier trifft Pizza-Revolutionär

Eine echte Premium-Partnerschaft: Der Automatenpionier Stüwer, der seit fast 50 Jahren innovative Verkaufssysteme entwickelt, kooperiert mit dem Tiefkühlpizza-Revolutionär Gustavo Gusto, der den Markt in weniger als zehn Jahren nachhaltig verändert hat. Gemeinsam starten die beiden deutschen Unternehmen jetzt eine Zusammenarbeit, die Pizza-Genuss rund um die Uhr möglich macht.

Mit dem neuen "GUSTAVOMAT" kommt Pizza in Restaurantqualität direkt dorthin, wo Menschen jederzeit genießen möchten - ganz ohne Personal und unabhängig von Öffnungszeiten. Der vollautomatische Pizzaofen bereitet tiefgekühlte Gustavo-Gusto-Pizzen in rund fünf Minuten servierfertig zu und eröffnet damit völlig neue Einsatzmöglichkeiten für die deutsche Premium-Marke.

Der Gustavomat ist als B2B-Vendinglösung konzipiert und wird von Standortpartnern wie Hotels, Tankstellen, Campingplätzen, Kliniken oder Freizeitbetrieben betrieben. Im Fokus stehen halböffentliche, hochfrequentierte Standorte - sowohl indoor als auch in geeigneten Außenbereichen.

Bereits vor dem Marktstart wurde der "Gustavomat" dem Fachpublikum als Innovation und Prototyp auf den Branchenmessen Intergastra, 370GRAD und Internorga vorgestellt und begeisterte das Publikum.

"Der Gustavomat ist die konsequente Weiterentwicklung unserer Mission, Pizza in Restaurantqualität überall verfügbar zu machen. Ob nachts auf dem Campingplatz, in der Hotellerie, in Freizeiteinrichtungen, Betriebskantinen oder Tankstellen - Hunger und guter Geschmack kennen keine Uhrzeit", sagt Christoph Schramm, Gründer und Geschäftsführer von Gustavo Gusto.

"Seit Jahrzehnten treiben wir die Entwicklung moderner Automatenlösungen voller Passione und Innovationsgeist voran. Mit Gustavo Gusto haben wir einen Partner an unserer Seite, der wie wir für kompromisslose Qualität und echten Genuss steht. Ich freue mich darauf, zusammen die Gästezufriedenheit zu steigern und neue Umsatzpotenziale zu erschließen.", ergänzt Giorgio Di Bartolo von Stüwer.

Umsatz zu jeder Tag- und Nachtzeit!

Der "Gustavomat" kann rund um die Uhr Umsätze generieren und lässt sich intuitiv über einen Touchscreen bedienen. Dabei vereint er modernste Automatentechnologie mit dem Qualitätsanspruch von Gustavo Gusto. Optimiert ist er speziell für die beliebte "Amore"-Reihe: Die handgeformten Premiumpizzen werden konstant bei minus 25 Grad Celsius gelagert und direkt aus der Tiefkühlung frisch zubereitet. Das System backt sie bei 200 Grad wie auf echtem Stein - knusprig, heiß und servierbereit in knapp fünf Minuten. Very Fast-Food!

Schmeckt auch der Buchhaltung.

Standortpartner wie Hotels, Tankstellen oder Freizeitbetriebe betreiben den Gustavomat im Leasingmodell eigenständig an ihren Standorten. Wartung, Logistik und technische Betreuung übernimmt Stüwer - für ein sorgenfreies Rundum-Paket. Und das Beste: Schon mit wenigen Pizzen am Tag amortisiert sich das Leasing - vollautomatisch und ohne Personalaufwand.

Mit der 24/7-Pizzeria erweitert Gustavo Gusto seine Präsenz über den klassischen Lebensmitteleinzelhandel hinaus und erschließt so neue Möglichkeiten für Genussmomente - spontan, unkompliziert und jederzeit verfügbar.

Die Gustavo Gusto Tiefkühlpizzen

Von Anfang an verfolgt Gustavo Gusto das Ziel, Tiefkühlpizza neu zu denken. Der Anspruch: Eine Gustavo-Gusto-Pizza soll sich geschmacklich und qualitativ nicht mehr von einer frisch zubereiteten, erstklassigen Restaurantpizza unterscheiden. Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Anschließend backt er bei 400 °C direkt auf Stein. Die Tomatensoße wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur zubereitet. Auf künstliche Backtriebmittel, Aromen, Geschmacksverstärker, Industriezucker und Palmöl wird konsequent verzichtet.

Unter der Marke Gustavo Gusto sind aktuell 15 verschiedene Sorten hochwertiger Tiefkühlpizzen in zwei Größen erhältlich. Das Sortiment umfasst elf große Pizzen mit einem Durchmesser von rund 30 cm - darunter eine Sonderedition sowie eine vegane Variante - und vier kleinere Pizzen der Linie "Amore" mit etwa 24 cm Durchmesser. Für den Foodservice gibt es zusätzlich eine eigene Range mit 48h gereiftem Sauerteig und authentischer Machart unter dem Namen "Gusto Autentico" in den Sorten Margherita, Mozzarella, Rucola, Salame und Diavola.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto startet 2014 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 von Hand geformte Tiefkühlpizzen her. An den zwei Produktionsstandorten in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen) sowie im Vertrieb sind rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto gibt es in Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden, seit Oktober 2023 im Großhandel und seit Ende 2024 in der Slowakei erhältlich. Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Zwischen 2019 und 2025 wurde die Marke unter anderem dreimal "Bestseller des Jahres", viermal "Topmarke des Jahres", viermal "Wachstumschampion" und laut Financial Times sogar zweimal in Folge wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas. Und der Erfolgskurs geht weiter. Das zeigt eine aktuelle Studie vom Capital Magazin und Statista in 2026. Hier wurde Gustavo Gusto zum dritten Mal in Folge in die Liste der "Innovativsten Unternehmen Deutschlands" aufgenommen.

Direktkontakt bei Fragen zu Großhandelsthemen:

Matheus Tribuser, M.: +49 160 94442216

m.tribuser@gustavogusto.com

Über Stüver

Die Stüwer GmbH & Co. KG mit Sitz in Heroldstatt entwickelt seit knapp 50 Jahren innovative Verkaufsautomaten und zählt zu den Pionieren der Branche. Mit dem Gustavomat verbindet das Unternehmen seine technologische Expertise mit dem Premium-Anspruch von Gustavo Gusto.

Direktkontakt bei Fragen zum Automaten:

Stüwer GmbH & Co. KG

Zeppelinstraße 7 - D-72535 Heroldstatt

www.stuewer.de

Giorgio Di Bartolo - +49 (0)160 / 90 868 221

giorgio@stuewer.de

Bildrechte:

Kostenfreie Verwendung unter Nennung des Copyrights: © Gustavo Gusto

Original-Content von: Gustavo Gusto GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell