Emotionen pur: Gustavo Gusto launcht Kampagne "DEINE ERSTE AMORE VERGISST DU NIE." zur neuen Pizza-Range "Amore"

GUSTAVO GUSTO PRÄSENTIERT EMOTIONALE EINFÜHRUNGSKAMPAGNE ZUR NEUEN PIZZA-RANGE.

Bereits seit Ende 2025 ist die neue "Pizza Amore" von Gustavo Gusto in deutschen Supermärkten erhältlich. Jetzt legt das Unternehmen mit einer groß angelegten Einführungskampagne nach.

VIEL LIEBE FÜR DIE NEUE AMORE

Unter dem Kampagnendach "Deine erste Amore vergisst du nie" erscheinen dieser Tage deutschlandweit Filme, Motive und weitere Kampagnen-Assets zur neuen Premium-Pizza.

"Für viele Menschen ist die erste Liebe die prägendste im ganzen Leben. Sie hinterlässt einen so tiefen Eindruck, dass sie unvergessen bleibt. Diesen Insight wollten wir nutzen, um unsere Tiefkühlpizza möglichst emotional aufzuladen.", so Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto, und ergänzt: "Denn was für die echte erste Liebe gilt, gilt auch für unsere Amore: Wer sie das erste Mal probiert, kriegt sie nicht mehr aus dem Kopf."

AUTHENTISCHER GENUSS ALS STILMITTEL

Um zu zeigen, wie gut die neue "Pizza Amore" schmeckt, haben sich die Kreativen von Gustavo Gusto eines besonderen Stilmittels bedient: Keinem der Darsteller wurde im Vorfeld mitgeteilt, worum es bei den Aufnahmen geht. Sie erfuhren beim Casting weder, um welche Marke es sich dreht, noch um welches Produkt. Das erkannten sie erst, als die Kameras liefen. Der Plan dahinter: Es sollten möglichst echte Momente entstehen. Zudem wurden keinerlei Anweisungen beim Verzehr der Pizza gegeben. Alle gezeigten Genuss-Szenen sind authentische Reaktionen auf die neue "Pizza Amore" - parallel gefilmt mit drei verschiedenen Kameras.

Für diese besondere Herangehensweise konnte Gustavo Gusto die international bekannte Regisseurin Tatia Pilieva gewinnen, die bereits mit anderen sozialen Experimenten ihr Fingerspitzengefühl bewies und weltweit für Aufmerksamkeit sorgte ("First Kiss").

GRÖSSTE KAMPAGNE IN DER HISTORIE VON GUSTAVO GUSTO

Die breit angelegte Kampagne umfasst einen TV-Spot, diverse Riesenposter, (D)OOH-Motive sowie Bewegtbildformate für CTV, YouTube und TikTok und eine Vielzahl von Werbemitteln am POS. Die Kampagne ist von Mitte Januar bis Mitte März deutschlandweit zu sehen.

Die Konzeption der Kampagne entstand wie üblich inhouse. Die Filmproduktion übernahm cobblestone, Musik und Sounddesign stammen von German Wahnsinn.

Die Gustavo Gusto Tiefkühlpizzen

Von Anfang an verfolgt Gustavo Gusto das Ziel, Tiefkühlpizza neu zu denken. Der Anspruch: Eine Gustavo-Gusto-Pizza soll sich geschmacklich und qualitativ nicht mehr von einer frisch zubereiteten, erstklassigen Restaurantpizza unterscheiden. Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Anschließend backt er bei 400 °C direkt auf Stein. Die Tomatensoße wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur zubereitet. Auf künstliche Backtriebmittel, Aromen, Geschmacksverstärker, Industriezucker und Palmöl wird konsequent verzichtet.

Unter der Marke Gustavo Gusto sind aktuell 16 verschiedene Sorten hochwertiger Tiefkühlpizzen in zwei Größen erhältlich. Das Sortiment umfasst elf große Pizzen mit einem Durchmesser von rund 30 cm - darunter eine Sonderedition sowie eine vegane Variante - und vier kleinere Pizzen der Linie "Amore" mit etwa 24 cm Durchmesser. Ergänzt wird das Angebot durch die Limited Edition "Deine Margherita" in Kooperation mit "Deine Freunde".

Für den Großhandel werden die Amore-Pizzen unter dem Namen Gusto Autentico gebündelt in den Sorten Margherita, Salame, Diavola, Mozzarella und Rucola angeboten. Zusätzlich ist eine Pizza Margherita im Klassiker-Format erhältlich, zubereitet mit dem charakteristischen Amore-Teig.

