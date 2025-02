Heise Medien

secIT by heise: Experten warnen vor KI-Gefahren und Cybercrime

Die IT-Sicherheitskonferenz secIT by heise öffnet vom 18. bis 20. März 2025 ihre Tore im Hannover Congress Centrum. Mit vier hochkarätigen Keynotes, Vorträgen, Workshops und über 100 Ausstellern bietet die Kongressmesse Unternehmen praktische Lösungen für aktuelle Herausforderungen der IT-Sicherheit. Ein besonderer Fokus liegt auf den Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz im Cybersecurity-Bereich. Premiere feiert das Side-Event "Women in Tech"; hier können sich Interessierte kostenlos zu einer Guided-Tour anmelden.

Die Eröffnung der fünften secIT by heise übernehmen Stephan Manke, Staatssekretär im Ministerium für Inneres und Sport des Landes Niedersachsen, und Johanna Heise, CEO von heise ventures und Geschäftsführerin der heise academy.

"Die Bedrohungslage und die Techniken der Angreifer entwickeln sich kontinuierlich weiter", warnt Stefan Strobel, Geschäftsführer der cirosec GmbH, in seiner Keynote zu IT-Sicherheitstrends. Die Herausforderungen von morgen ließen sich nicht mit den Lösungen von gestern bewältigen.

Die preisgekrönte Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel beleuchtet in ihrer Keynote im Rahmen des Side-Events "Women in Tech" die ambivalente Rolle von KI: "Nicht nur bringen KI-Lösungen oft Datenschutz-Probleme mit sich, sondern bieten auch bislang unterschätzte Einfallstore für Kriminelle und Spione." Neben verbesserten Phishing-Mails und Voice-Cloning könnten Angreifer ChatGPT & Co. nutzen, um Informationen auszuleiten oder Schadsoftware einzuschleusen.

Friederike Dahns, Abteilungsleiterin für Cyber- und Informationssicherheit im Bundesinnenministerium, gibt einen Ausblick auf notwendige Impulse in der neuen Legislaturperiode. Die gesamtstaatliche Resilienz müsse angesichts der angespannten Bedrohungslage weiter gestärkt werden.

Den Abschluss macht Volker Kozok, Vorsitzender des Vereins "Netzwerk für Cyber Intelligence e. V.", mit einer kritischen Betrachtung von KI im Cyberraum. Der Cyber-Security-Experte plädiert für einen pragmatischen Umgang: "Machen statt regeln" sei die Devise, statt KI durch Überregulierung einzuschränken.

Neben den Keynotes erwarten die Besucher Live-Hacking-Vorführungen und Produktpräsentationen in mehreren Ausstellungshallen. Die secIT 2025 bietet damit eine einzigartige Plattform für den Austausch zwischen Experten, Anbietern und Anwendern zu aktuellen IT-Sicherheitsthemen.

