Gustavo Gusto GmbH & Co. KG

Gustavo Gusto sagt Ahoj Slovensko! Expansion geht weiter

Geretsried

Ab sofort gibt es Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen auch in der Slowakei. Pizzafans finden die handgeformten Premiumpizzen jetzt exklusiv bei BILLA. Zunächst werden die Sorten "Prosciutto e Funghi" und "Quattro Formaggi" im klassischen Großformat mit ca. 30 cm sowie die Pizza "Salame" aus der mit rund 24 cm etwas kleineren "Extra Luftig"-Range angeboten. Nach und nach wird die Produktpalette entsprechend der Nachfrage erweitert.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Unterstützung unseres Partners BILLA ein weiteres Ziel unserer diesjährigen Internationalisierungsstrategie umsetzen dürfen. Die Slowakei ist als Binnenstaat für uns ein überaus interessanter Markt mit guten Wachstumschancen", sagt Christoph Schramm, Gründer und Geschäftsführer von Gustavo Gusto.

Gustavo Gusto ist bei BILLA bereits in Österreich erhältlich.

Die auffälligen, weißen Verpackungen der Tiefkühlpizzen, die sich besonders durch witzige Sprüche auszeichnen, wurden jetzt international angepasst und für diverse Länder vereinheitlicht. Auf den Kartons, die in den slowakischen Handel kommen, stehen Sprüche wie "WE LOVE QUATTRO FORMAGGI", "WE LOVE PROSCIUTTO E FUNGHI" oder eben auch "LOVE IS IN THE AIR" bei der Extra Luftig. "Unser gesamtes Team freut sich sehr auf die Internationalisierung in diesem Jahr und lernt auch schon fleißig slowakisch. Hoffentlich hören wir ab sofort öfters: Milujem túto pizzu od Gustava Gusta!" (Ich liebe diese Pizza von Gustavo Gusto), so Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto.

Die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell 16 verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen in zwei Sortimentsgrößen. Elf große Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen mit ca. 30 cm Durchmesser (inkl. einer großen Sonderedition und einer veganen Pizza) sowie fünf etwas kleineren Pizzen der Sorte Extra Luftig mit rund 24 cm.

Gustavo Gusto hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Restaurant-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Die Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen, keine Geschmacksverstärker, kein Industriezucker und kein Palmöl verwendet.

Über BILLA

BILLA ist eine Vertriebslinie der Rewe Group im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels in Österreich, Mittel- und Ost-Europa. Die zentrale Gesellschaft BILLA AG hat ihren Sitz in Wiener Neudorf. Die zuvor eigenständige Billa gehört seit 1996 zur Rewe Group. 2020 wurde die bis dahin eigenständig agierende Kette Merkur in die Billa AG integriert, im April 2021 wurden die Merkur-Filialen auf Billa Plus umgeflaggt.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto startet 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 von Hand geformte Tiefkühlpizzen her. An den zwei Produktionsstandorten in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen) sowie im Vertrieb sind rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto gibt es in Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden, seit Oktober 2023 im Großhandel und nun auch in der Slowakei erhältlich.

Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Zwischen 2019 und 2024 wurde die Marke unter anderem dreimal "Bestseller des Jahres", dreimal "Topmarke des Jahres", viermal "Wachstumschampion" und laut Financial Times sogar zweimal in Folge wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas.

