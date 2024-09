Gustavo Gusto GmbH & Co. KG

Gustavo Gusto präsentiert seine erste Pizza Colore. Eine vegetarische Pizza in sattem Orange: mit leckerer Kürbis-Soße, feinem Mozzarella, würzigen Blauschimmelkäse und roten Zwiebeln

Geretsried (ots)

Die Tomate hat Urlaub! Gustavo Gusto präsentiert seine erste Pizza Colore: mit leckerer Kürbis-Soße, feinem Mozzarella, würzigem Blauschimmelkäse und roten Zwiebeln.

Kürbis Take-Over

"Bei unserer neusten Pizza hat der Kürbis das Ruder übernommen und die Tomate ausnahmsweise mal in den Urlaub geschickt," so Michael Götz, Marketingchef von Gustavo Gusto. Denn in diesem Herbst präsentiert der Premium-Tiefkühlpizzahersteller seine erste Pizza Colore in sattem Orange: mit leckerer Kürbis-Soße, feinem Mozzarella, würzigen Blauschimmelkäse und roten Zwiebeln.

Mit der innovativen Pizza Colore Kürbis folgt Gustavo Gusto einem aktuellen Trend aus den angesagtesten Pizzerien Italiens und bringt ganz viel Farbe auf die Teller! "Diese leckere, vegetarische Sorte ist wie gemacht für alle Foodies, die ständig auf der Suche nach neuen und besonderen Geschmackserlebnissen sind", so Götz.

Wie bei allen Pizzen von Gustavo Gusto darf auch hier der Teig extra lange reifen und wird anschließend schonend von Hand in Form gebracht. Danach verteilt sich die cremige Kürbis-Soße auf den ca. 30cm großen Pizzen, bevor die beiden laktosefreien Käsesorten und die fein gehobelten roten Zwiebelringe zum Schluss aufgelegt werden.

Saisonales Superfood auf der Pizza

Saisonale Produkte liegen voll im Trend, und was passt besser in diese Jahreszeit als Kürbis? Das Superfood hat gerade Hochsaison - und zudem jede Menge Fans. Gesund sind Kürbisse obendrein. Sie sehen nicht nur imposant aus, sie liefern auch gesunde Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Unter anderem steckt in dem charmanten Powergemüse ganz viel Beta-Carotin, Vitamin E, sowie Eisen, Kalium, Kalzium und Magnesium. Und das jetzt eben sogar auf der neuesten Soulfood-Pizza von Gustavo Gusto - der Pizza Colore Kürbis. Die Empfehlung für den Herbst - und natürlich auch zu Halloween.

Weitere Pizza Colore Sorten

Die Pizza Colore Kürbis macht Lust auf mehr. Deshalb arbeitet Gustavo Gusto bereits an weiteren farbigen Pizza-Trends für Zuhause, die in den kommenden Monaten präsentiert werden. Man darf also auf das nächste Take-Over gespannt sein.

Packaging & Kampagne

Auf der Verpackung erkennt man sofort: Der Kürbis hat hier die Kontrolle übernommen. Stolz präsentiert er mit lässiger Sonnenbrille und Schnurrbart seine orange Pizza Colore. Begleitet wird der Produkt-Launch von einer gezielt ausgespielten Werbekampagne: online, am Point-of-Sale und auch mit Influencern.

Weitere Informationen gibt es unter Kürbispizza von GUSTAVO GUSTO: Der Kürbis-TAKEOVER! (gustavo-gusto.de), auf Youtube, bei Facebook und Instagram.

Die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen

Gustavo Gusto ist erst 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel gestartet. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 - von Hand geformte - Tiefkühlpizzen her und beschäftigt rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Produktionsstandort in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen). Das Unternehmen wurde mehrfach für seine unternehmerischen Aktivitäten und Innovationen ausgezeichnet.

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell 16 verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen in zwei Sortimentsgrößen. Elf große klassische Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza mit ca. 30 cm Durchmesser und fünf etwas kleineren Pizzen der Sorte Extra Luftig mit rund 24 cm.

Gustavo Gusto hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Restaurant-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Die Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen, keine Geschmacksverstärker, kein Industriezucker und kein Palmöl verwendet.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto startete 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Einzelhandel. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen auch in den Niederlanden und seit Oktober 2023 im Großhandel erhältlich.

Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Zwischen 2019 und 2024 wurde die Marke unter anderem dreimal "Bestseller des Jahres", dreimal "Topmarke des Jahres", viermal "Wachstumschampion" und laut Financial Times sogar zweimal in Folge wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas.

