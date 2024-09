25 % mehr Anerkennungen ausländischer Berufsabschlüsse im Jahr 2023

WIESBADEN (ots) - - Abstand zwischen Beschäftigungsquoten von Personen mit mittlerem und hohem Bildungsabschluss in Deutschland nur halb so groß wie im OECD-Durchschnitt - Personen mit niedrigem Abschluss in Deutschland deutlich seltener erwerbstätig als höher Qualifizierte - Große Unterschiede zwischen den ...

mehr