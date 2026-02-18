Gustavo Gusto GmbH & Co. KG

Mit der Diavola Take-Over bringt Gustavo Gusto feurige Schärfe ins TK-Regal: Pikante Nduja, gegrillte Paprika und Chili-Tomatensoße treffen auf extra lange gereiften, handgeformten Steinofen-Teig

Geretsried (ots)

SCHARF AUF PIZZA? GUSTAVO GUSTO BRINGT FEURIGE "DIAVOLA TAKE-OVER"

Mit der neuen Pizza "Diavola" präsentiert Gustavo Gusto den pikanten Neuzugang seiner erfolgreichen Take-Over-Reihe. Würzige Nduja-Crumbles, sonnengereifte, gegrillte Paprika und eine fruchtig-scharfe, mit Chiliflocken verfeinerte Tomatensoße sorgen für genau die richtige Schärfe auf dem Premium-Pizzaboden.

"Endlich eine Pizza, die für dich brennt! Die neue Diavola Take-Over zeigt geschmackvoll, dass auch Tiefkühlpizza richtig Feuer haben kann.", sagt Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto.

Spice, spice, Baby!

Die neue Diavola Take-Over besticht durch ein perfektes Zusammenspiel aus Würze, Fruchtigkeit und rauchigen Röstaromen: pikante Nduja sorgt für aromatische Tiefe, gegrillte Paprika für die Süße und die eigens neu kreierte Chili-Tomatensoße für die nötige Schärfe.

Typisch für Gustavo Gusto reift der Teig auch bei dieser Sorte extra lange, wird schonend von Hand geformt und bei rund 400 °C auf Stein vorgebacken. Es wird bewusst auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker oder Farbstoffe verzichtet. Was zählt, ist der authentische Geschmack guter Zutaten.

Mit der Pizza "Diavola" setzt Gustavo Gusto seine beliebte Take-Over-Reihe fort. Nach Kürbis und Flammkuchen zeigt der Hersteller einmal mehr, wie vielfältig Premium-Pizza sein kann. Das auffällige Packaging setzt Chili als Charakter gekonnt in Szene und knüpft charmant an die bisherigen Designs an.

Die Gustavo Gusto Tiefkühlpizzen

Von Anfang an verfolgt Gustavo Gusto das Ziel, Tiefkühlpizza neu zu denken. Der Anspruch: Eine Gustavo-Gusto-Pizza soll sich geschmacklich und qualitativ nicht mehr von einer frisch zubereiteten, erstklassigen Restaurantpizza unterscheiden. Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Anschließend backt er bei 400 °C direkt auf Stein. Die Tomatensoße wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur zubereitet. Auf künstliche Backtriebmittel, Aromen, Geschmacksverstärker, Industriezucker und Palmöl wird konsequent verzichtet.

Unter der Marke Gustavo Gusto sind aktuell 16 verschiedene Sorten hochwertiger Tiefkühlpizzen in zwei Größen erhältlich. Das Sortiment umfasst elf große Pizzen mit einem Durchmesser von rund 30 cm - darunter eine Sonderedition sowie eine vegane Variante - und vier kleinere Pizzen der Linie "Amore" mit etwa 24 cm Durchmesser.

Für den Großhandel werden die Amore-Pizzen unter dem Namen Gusto Autentico gebündelt in den Sorten Margherita, Salame, Diavola, Mozzarella und Rucola angeboten. Zusätzlich ist eine Pizza Margherita im Klassiker-Format erhältlich, zubereitet mit dem charakteristischen Amore-Teig.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto startet 2014 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 von Hand geformte Tiefkühlpizzen her. An den zwei Produktionsstandorten in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen) sowie im Vertrieb sind rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto gibt es in Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden, seit Oktober 2023 im Großhandel und seit Ende 2024 in der Slowakei erhältlich. Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Zwischen 2019 und 2025 wurde die Marke unter anderem dreimal "Bestseller des Jahres", viermal "Topmarke des Jahres", viermal "Wachstumschampion" und laut Financial Times sogar zweimal in Folge wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas. Und der Erfolgskurs geht weiter. Das zeigt eine aktuelle Studie vom Capital Magazin und Statista in 2026. Hier wurde Gustavo Gusto zum dritten Mal in Folge in die Liste der "Innovativsten Unternehmen Deutschlands" aufgenommen.

Original-Content von: Gustavo Gusto GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell