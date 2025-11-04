PageGroup

Tabubruch am Arbeitsmarkt: Bald sprechen deutsche Beschäftigte offener über ihr Gehalt

Düsseldorf (ots)

Über Geld spricht man nicht - doch dieses deutsche Tabu wankt. Mit der EU-Lohntransparenz-Richtlinie steht 2026 ein echter Kulturwandel bevor: Gehälter werden vergleichbarer, Fairness und Gleichbehandlung rücken stärker in den Fokus. Ziel ist es, die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern zu verringern.

Laut dem aktuellen Gehaltsreport 2026 der Personalberatung Michael Page empfinden mehr als die Hälfte der deutschen Beschäftigten die Gehaltsstruktur im eigenen Unternehmen als intransparent. Besonders in der Sales- und Marketing-Branche ist diese Kritik ausgeprägt: Hier bemängeln drei von vier Beschäftigten eine ungenügende Gehaltstransparenz ihres Arbeitgebers. Mehr Transparenz, etwa durch objektive Gehaltsbänder, macht Alternativen und den eigenen Marktwert sichtbarer. "Das motiviert viele, ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen", sagt Michael Baier, Senior Managing Director bei Michael Page. "Denn das Gehalt bleibt trotz wirtschaftlicher Unsicherheit der wichtigste Grund für einen Jobwechsel."

Wer bei der Gehaltsverhandlung erfolgreich sein will, setzt zunehmend auf digitale Kompetenzen. Weiterbildung in Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz oder Nachhaltigkeit verbessert die Chancen deutlich. Besonders im Finanzsektor und im Engineering winken für Top-Profile mit KI-Know-how Gehaltssprünge von bis zu 20 Prozent. Auch im Vertrieb zahlt sich digitale Expertise aus; hier sind bis zu fünf Prozent mehr Gehalt realistisch. Insgesamt werden digitale Fähigkeiten, nicht nur in technischen und IT-nahen Berufen, zum entscheidenden Karrierefaktor.

"Transparenz wird zum neuen Maßstab für Fairness und Wertschätzung am Arbeitsplatz. Für Unternehmen ist es die Chance, Vertrauen aufzubauen und eine Kultur zu fördern, in der Gehalt kein Reizthema mehr ist, sondern ein selbstverständlicher Bestandteil der Kultur. Wer das schafft, positioniert sich im Wettbewerb um Talente klar im Vorteil", so Baier.

Für Unternehmen bedeutet die neue Transparenz die Chance, die eigene Arbeitgebermarke zu stärken. Denn gerade unter jüngeren Arbeitnehmer:innen sind Fairness und Offenheit zentrale Werte.

