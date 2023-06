Teva GmbH

Teva gratuliert dem Basketball-Team von ratiopharm Ulm zur Deutschen Meisterschaft

Das Wunder von Ulm: ratiopharm Ulm wird zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Deutscher Basketballmeister

Bild-Infos

Download

Ulm (ots)

Es ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte: Das Team von ratiopharm ulm holt sich den deutschen Meistertitel und gewinnt in den Playoffs der Bundesliga (BBL) gegen die Telekom Baskets Bonn. Im vierten Spiel der Best-of-five-Serie setzten sich die Ulmer am vergangenen Freitag mit 74:70 (43:41) durch.

Teva Deutschland und das Team von ratiopharm ulm sind seit jeher eng miteinander verbunden. Seit 2001 ist ratiopharm Namensgeber und Hauptsponsor des Basketball-Bundesligisten. Als die Marke 2010 ein Teil des israelischen Arzneimittelherstellers Teva wird, hält das Unternehmen an dieser Partnerschaft fest. 2021 wurde das 20-jährige Jubiläum der erfolgreichen Kooperation gefeiert. Jetzt - zwei Jahre später - krönt sich das Team erstmals mit der Deutschen Meisterschaft. Entsprechend groß ist die Freude über den Titelgewinn auch beim Hauptsponsor: "Wir gratulieren zur gewonnenen Meisterschaft und danken für diese herausragende Saison, die in die Geschichte des Vereins eingehen und auch bei Teva unvergessen bleiben wird", so Andreas Burkhardt, Geschäftsführer von Teva Deutschland und Österreich. "Wir sind stolz, den Ulmer Basketball von Anbeginn zu begleiten und zu fördern."

Für Teva hat das Sportsponsoring eine besondere Bedeutung, denn Gesundheit geht für den Arzneimittelhersteller über Medikamente hinaus. Teamsport vereint Bewegung und Gemeinschaft, das Sponsoring der Basketballer liegt Teva daher besonders am Herzen. Andreas Burkhardt: "Für uns ist es wichtig unseren Beitrag in der Region zu leisten. Deshalb unterstützen wir sowohl die Profis als auch den Nachwuchs und die Rollstuhlbasketballer. Wir versuchen hier in Ulm einen breiten Fußabdruck zu hinterlassen."

Dabei war der Meistertitel zu Beginn der Saison nach vier Niederlagen in weiter Ferne. Aber auch damit schreiben die Ulmer Geschichte. Denn nie zuvor hat es ein Team, das mit Platz sieben in die Endrunde gestartet ist, geschafft, die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen. "Gerade in den Finals hat jeder Spieler noch einmal alles gegeben und an den Sieg geglaubt", sagt Andreas Burkhardt. "Das Team hat im Verlauf der Saison all das gezeigt, was diesen Sport so toll macht: Fokussiert, engagiert und in den entscheidenden Momenten immer einen Schritt schneller."

Über Teva Deutschland

Rund 2.900 Mitarbeitende kümmern sich tagtäglich darum, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patientinnen und Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente - innovative Spezialmedikamente, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel -, einen günstigen Preis oder einen besonderen Service.

Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke ratiopharm gehört zu Teva Deutschland. ratiopharm steht seit 50 Jahren für Arzneimittel von höchster Qualität zu einem günstigen Preis. Die Werbung mit den Zwillingen hat mittlerweile den Status eines Klassikers erreicht.

Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort ist in Blaubeuren/Weiler. Tevas Ziel ist es, dass die Patientinnen und Patienten die benötigte Medizin erhalten, wo und wann sie sie brauchen. Dafür arbeiten 37.000 Mitarbeitende rund um den Globus. Teva stellt mehr als 3.500 verschiedene Produkte in über 60 Ländern zur Verfügung.

Original-Content von: Teva GmbH, übermittelt durch news aktuell