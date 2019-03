Werkraum Bregenzerwald

Neue Geschäftsleitung Werkraum Bregenzerwald

Miriam Kathrein wird neue Geschäftsleiterin

Miriam Kathrein wird neue Geschäftsleiterin beim Verein Werkraum Bregenzerwald. Sie tritt Anfang Mai die Nachfolge von Thomas Geisler an, der ab 1. Juli 2019 die Stelle als Direktor im Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) übernehmen wird.

Miriam Kathrein (*1980, Bregenz) war bis vor kurzem bei der Wirtschaftsagentur Wien im Kreativzentrum departure für Programmentwicklung, Wissenstransfer, Netzwerkaktivitäten und das Sichtbarmachen von Kreativschaffenden in Wien in den Bereichen Design, Architektur und Mode verantwortlich. Während und nach ihrem Studium an der Universität für angewandte Kunst in Wien und dem Masterstudium Creative Practice for Narrative Environments am Central Saint Martins College of Art and Design - University of the Arts London war Kathrein als Designerin bei verschiedenen Grafik Design Studios in London und Wien beschäftigt. Kurz darauf wechselte sie das Feld und begann ihre kuratorische Praxis im Kunsthaus Bregenz, arbeitete als Assistenz Kuratorin im Witte de With Rotterdam, als Kuratorin im Kunstverein Hamburg und in der TBA21 in Wien. Sie unterrichtete Fachdidaktik, typografische Gestaltung und Museum and Curatorial Studies in den Fachbereichen Kontextuelle Gestaltung und Kunst und Kommunikation an der Akademie der bildenden Künste Wien.

In ihrer Arbeit ist sie an disziplinenübergreifenden, prozessualen und kollaborativen Praktiken interessiert.

"Für mich ist der Werkraum Bregenzerwald aktuell der interessanteste Ort, der sich mit Handwerk, Gestaltung und Gesellschaft auseinandersetzt. Ich freue mich sehr darauf gemeinsam mit dem Team und den Vereinsmitgliedern praxisorientierte Projekte umzusetzen und Prozesse des Lernens, des Wissenstransfers und Austauschs, des Kooperierens sowie des Produzierens und Wirtschaftens zu gestalten ," so Kathrein.

