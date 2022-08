Embratur

Luxusurlaub in Brasilien: Einige Tipps und Adressen

Rio Negro Queen: Luxuriöses Hotelschiff im Amazonas

Copacabana Palace Rio de Janeiro: Übernachten wie die Stars

Das Luxussegment in Brasilien hat sich seit Beginn der Pandemie in großen Schritten erholt. Von Restaurants bis Hotels, von Touren bis hin zu luxuriösen Erlebnissen können Konsumenten auf ein stetig wachsendes Angebot in diesem Segment setzen.

Laut der Brazilian Luxury Tourism Association (BLTA) nutzen die Luxushotels zudem einen Heimvorteil, indem sie sich die angeborene Herzlichkeit, Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Brasilianer zunutze machen, was sie zu perfekten Gastgebern für Besucher weltweit macht.

Hier stellen wir drei außergewöhnliche Reiseziele bzw. Adressen vor, aber selbstverständlich gibt es im ganzen Land noch zahlreiche weitere Angebote für luxuriöse Urlaubserlebnisse.

AMAZONAS

In der größten Region Brasiliens befindet sich der größte Tropenwald der Welt - der Amazonaswald - sowie das Amazonasbecken, das größte hydrographische Becken der Erde. Luxuriöse Stadthotels und zahlreiche Naturerlebnisse machen den Besuch des Amazonas zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Eine der luxuriösen Adressen ist die Rio Negro Queen, das erste vom Tourismusministerium zertifizierte schwimmende Hotel Brasiliens, das das Amazonas-Erlebnis mit hohem Komfort und Bequemlichkeit verbindet.

Die Rio Negro Queen ist eine 50 Meter lange und 10 Meter breite Yacht. Jede Kabine verfügt über ein geräumiges, begehbares Bad mit Warmwasser, eine individuell geregelte Klimaanlage und eine vom Boden bis zur Decke reichende thermische Sichtschutzverglasung, die einen fantastischen Ausblick ermöglicht.

An Bord wartet ein Michelin-Küchenchef auf die Gäste, die die Wahl haben zwischen erstklassigen Steaks und Hähnchen, frischem Fisch, hausgemachter Pasta, einer Vielzahl von frischen Bio-Salaten und Sandwiches sowie fantastischen Vorspeisen, Snacks, Suppen, Desserts und weiteren exquisiten gastronomischen Erlebnissen.

Den Amazonas, einen der letzten unberührten Punkte der Erde, an Bord eines solchen Luxusschiffes zu erleben, ist sicherlich ein unvergessliches Erlebnis.

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro ist eines der Aushängeschilder Brasiliens und bietet unter anderem auch zahlreiche Möglichkeiten für einen luxuriösen Urlaub. Nach Angaben der Brazilian Association of the Hotel Industry in Rio de Janeiro (ABIH-RJ) wird im Jahr 2022 ein Wachstum von zwei Prozent im Vergleich zu 2021 erwartet, die bisherige Auslastung liegt - auch dank Silvester und Karneval - bereits bei 88 Prozent.

Zu den luxuriösesten Optionen gehört sicherlich das Copacabana Palace, das als eines der besten Hotels Brasiliens gilt. Gäste genießen den Copacabana Beach und können sich von diesem legendären Palasthotel mit einem der schönsten Ausblicke der Welt inspirieren lassen. Das Hotel ist vom Flughafen aus leicht zu erreichen und nur wenige Minuten von den wichtigsten Touristenattraktionen entfernt. Copacabana Palace verfügt über einen der modernsten Spa-Bereiche der Stadt, mit fünf individuellen Behandlungsräumen, zwei Paar-Behandlungssuiten, einem Fitnessraum, einem Friseursalon, einer Sauna, einem Dampfbad und einem Entspannungsbereich. Das Belmond Copacabana Palace gehört zu den bevorzugten Veranstaltungsorten für Rios Elite und bietet den idealen Rahmen für eine unvergessliche Hochzeitsfeier, die Flitterwochen oder andere besondere Ereignisse.

Eines der Hotelprojekte fokussiert zudem auf nachhaltige Energie. Von September 2012 bis Februar 2015 wurden erhebliche Energiekosteneinsparungen erzielt. Neben dem wirtschaftlichen Nutzen trägt das Hotel durch den Verbrauch von 100 Prozent erneuerbarer Energie auch zum Umweltschutz bei.

Außerdem hat der Ort eine reiche Geschichte: Große Namen wie Nelson Mandela, Prinzessin Diana, Tom Cruise, Mick Jagger, Madonna, Barack Obama zählen zur illustren Gästeschar.

PERNAMBUCO

Der Nordosten Brasiliens besticht durch paradiesische Landschaften. Die Region verfügt über den größten Küstenstreifen des Landes mit üppigen Naturschönheiten und atemberaubenden Landschaften. Es gibt neun Bundesstaaten, darunter Pernambuco, in dem sich die Stadt Porto de Galinhas befindet. Der Ort bietet mehrere luxuriöse Adressen und gilt wegen seines charmanten und romantischen Charakters als Paradies für Paare.

Eine der Optionen für Verliebte ist das Nannai Beach Resort, das am Strand von Muro Alto an der Südküste von Pernambuco liegt. Die Anlage ist 9 km von Porto de Galinhas und etwa 54 km von der Hauptstadt Recife entfernt.

Die BLTA umschreibt den Ort als "unkomplizierter und einfacher Luxus für alle, die aus der Routine ausbrechen und sich wiederfinden wollen".

Nannai schafft es, die Vorteile eines Luxushotels mit der Vielfalt an Möglichkeiten eines Resorts zu verbinden: Bungalows mit privatem Pool, kulinarische Highlights mit einer Kombination aus regionalen Gerichten und Meeresfrüchten, zahlreiche Sport- und Freizeitangebote und insgesamt das Gefühl, ein paar Tage im Strandhaus eines guten Freundes zu verbringen.

Das Resort ist weltweit nicht nur für seine Bungalows mit privatem Pool bekannt, sondern auch für sein reichhaltiges gastronomisches Angebot und ist eines der größten SPA L'Occitane in Lateinamerika.

LUXUS MIT VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN

Was diese drei Reiseziele, aber auch viele andere, gemeinsam haben, ist, dass sie exklusive Erlebnisse in Umgebungen bieten, die ihresgleichen suchen, wobei sie stets das Ökosystem respektieren und einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Tourismus praktizieren.

