Parintins Folklore Festival kehrt nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause zurück

Sao Paulo / Frankfurt (ots)

Mit Festwagen, Kunstdarbietungen, extravaganten Kostümen und begeisterten Zuschauern kehrt das Parintins Folklore Festival nach zwei Jahren Pause in die Stadt Parintins am Ufer des Amazonas zurück. Der Ort Parintins liegt 370 Kilometer von Manaus entfernt, der Hauptstadt des Bundesstaat Amazonas. Die Veranstaltung wird dieses Jahr vom 24. bis zum 26. Juni im Bumbódromo stattfinden, dem Kulturzentrum von Parintins, das die Form eines Ochsenkopfes hat und 35.000 Personen umfasst.

In dem Festival dreht sich alles um einen Wettbewerb, in dem die historische Rivalität zwischen dem Team Caprichoso, das durch die Farbe Blau repräsentiert wird, und dem Team Garantido, symbolisiert durch die Farbe Rot, ausgetragen wird. Die zwei Teams, die jeweils für einen Ochsen stehen, treten in ausgedehnten Nacherzählungen der Legende gegeneinander an und versuchen dabei, das jeweils andere mit extravaganten Tänzen, Gesang und Umzugswagen zu übertreffen. Jedes Team muss seine Show innerhalb zweieinhalb Stunden abschließen. Hält ein Team diese Zeitvorgabe nicht ein, muss es mit Punktabzügen rechnen. Während des dreitägigen Festes wird die Kultur der Indigenen, Ureinwohner und Amazonas-Stämme repräsentiert. Die Inszenierungen werden untermalt von Melodien und regionalen Liedern, die von den Mythen, Riten, Legenden, dem Glauben und der Geschichte der Region erzählen.

Die Legende erzählt von der schwangeren Mutter Catirina, die ein starkes Verlangen nach Rinderzunge verspürte. Um dieses zu befriedigen, opferte ihr Mann, Pater Francisco, den Lieblingsochsen seines Chefs, der ihn daraufhin zu töten drohte. Pajé, eine weitere Figur der Sage, rettete Pater Francisco vor dem Tod, indem er den Ochsen wieder auferstehen ließ. Pajé ist in einigen indigenen Völkern als Heiler und spiritueller Führer bekannt. Die gesamte Legende spielt im Kontext des Amazonas, inklusive der indigenen Völker, Kreaturen und der Mystik des größten Bioms der Erde.

Während der drei Nächte zieht die Show mehr als 100.000 Menschen an, zusätzlich zu den Tausenden von Zuschauern, die das Ereignis über den Rundfunk verfolgen.

Parintins verfügt über einen eigenen Flughafen, den Parintins Regional Airport (PIN), der während der Veranstaltung täglich von der Hauptstadt aus angeflogen wird.

