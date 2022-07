Embratur

Kuriose Fakten über Brasilien

Einige interessante und wenig bekannte Besonderheiten über das größte Land Südamerikas

A la "Wussten Sie schon ....?" sind hier einige interessante und wenig bekannte Besonderheiten über das größte Land Südamerikas gelistet.

Der Ursprung des Namens Brasilien

Der Name Brasilien bedeutet "rot wie Glut" und hat seinen Ursprung in "Pau Brasil", denn das Holz dieses Baumes hat eine rötliche Farbe. Die Seefahrer waren die ersten, die das Gebiet Brasiliens nach diesem Baum benannten, der während der ersten drei Jahrzehnte der Hauptgrund für Reisen der Portugiesen in diese Region war. So setzte sich der Name "Brasilien" in den Köpfen der Reisenden und Kolonisatoren fest und etablierte sich schließlich vor allen anderen Benennungen.

Das Land der tausend Flughäfen

Nach den Vereinigten Staaten ist Brasilien das Land mit den meisten Flughäfen der Welt. In Zahlen bedeutet dies, dass es 3.000 Terminals im ganzen Land gibt. Der größte und verkehrsreichste Flughafen Brasiliens ist der Flughafen Guarulhos (GRU) im Bundesstaat São Paulo, in dem jedes Jahr insgesamt mehr als 25 Millionen Passagiere abgefertigt werden

Die große japanische Gemeinde

Brasilien ist die Heimat der größten japanischen Gemeinde außerhalb Japans. Allein in São Paulo leben mehr als 500.000 Japaner. Das Stadtviertel "Liberdade" gilt als die größte Hochburg der japanischen Gemeinde in der Metropole.

Das Land des Kaffees

Dass Brasilien ein großer Kaffeeproduzent ist, wissen viele Menschen. Aber wie gut bekannt ist die Tatsache, dass das Land ein Drittel des gesamten Kaffees der Welt produziert? Die Brasilianer haben eine ausgeprägte Kultur des Kaffeetrinkens, die im täglichen Leben präsent ist. Dadurch ist das Land nicht nur einer der wichtigsten Produzenten, sondern auch der zweitgrößte Kaffeekonsument der Welt. Zwei gute Gründe, bald eine Tasse Kaffee in Brasilien zu trinken.

