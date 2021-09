AMADEUS Marketing GmbH

AMADEUS Group als Hauptaussteller auf der Expo Real 2021

Im Oktober 2021 ist es endlich wieder so weit: Die Expo Real öffnet als Europas größte Immobilien-Messe ihre Tore und lädt zum persönlichen Netzwerken ein. Auch die AMADEUS Group ist in München mit dabei, um die Fachbesucher live über ihre Angebote und Branchentrends zu informieren.

Als internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen lädt die Expo Real jährlich im Herbst Fachbesucher und Aussteller aus der Immobilienbranche nach München. Nachdem die Messe im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, findet sie in diesem Jahr vom 11. bis zum 13. Oktober auf dem Gelände der Messe München statt. Über 6.500 Teilnehmer haben ihren Besuch auf der Expo Real 2021 bereits zugesagt. Dazu gehört auch die AMADEUS Group, die als führende Bauträgergesellschaft der Region Mittelhessen einer der Hauptaussteller für c/o Regionalmanagement Mittelhessen GmbH ist.

Wichtigste Immobilien-Fachmesse in Europa startet erstmals wieder seit 2019

Die Expo Real findet bereits seit 1998 jedes Jahr im Oktober statt. Gastgeber ist die Messe München, die Geschäftspartner aus dem Immobiliensektor zum Networking lädt - sei es, um aktuelle Projekte zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen oder Geschäfte anzubahnen. Die Ausstellungsbereiche der Expo bilden hierbei laut eigenen Aussagen "die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienbranche" ab: von der Idee und Konzeption, über Investition und Finanzierung bis hin zu Vermarktung, Betrieb sowie Nutzung der Immobilien. Zuletzt fand die Fachmesse 2019 statt und hat weit über 45.000 Teilnehmer aus 76 Ländern angelockt. Bedingt durch die Corona-Pandemie wird die Expo Real 2021 voraussichtlich zwar nicht an diese Rekordzahlen anknüpfen können, präsentiert ihr umfangreiches Ausstellungsprogramm dennoch in insgesamt fünf Messehallen. Zudem wird es digitale Zusatzangebote geben, die Besuchern und Interessenten die Möglichkeit bieten, das Konferenzprogramm live zu streamen oder Inhalte online abzurufen.

Expo Real 2021: Die wichtigsten Themen und Trends der Immobilienbranche

Das Konferenzprogramm greift jährlich wichtige Themen sowie aktuelle Trends und Innovationen im Immobilienbereich auf, über die 2021 mehr als 600 Branchenexperten in über 120 Konferenzen und Gesprächsrunden diskutieren. In den unterschiedlichen Foren stehen auf der Expo Real zahlreiche Themen von höchster Aktualität im Mittelpunkt, darunter der digitale Wandel in der Immobilienwirtschaft sowie insbesondere der Klimaschutz und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Immobiliensektor. In den vergangenen anderthalb Jahren hat sich gezeigt, dass Covid-19 nicht nur die Digitalisierung verschiedener Lebensbereiche vorangetrieben, sondern auch die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen an modernes Wohnen verändert hat. Gerade in Hinblick auf das zunehmende Arbeiten im Homeoffice wollen immer mehr Menschen ihren Wohn- und Arbeitsplatz besser miteinander verbinden und das idealerweise in naturnaher Lage mit den Vorzügen einer städtischen Infrastruktur.

AMADEUS Group informiert über ihr vielfältiges Angebot vor dem Hintergrund aktueller Immobilien-Trends

Die AMADEUS Group hat diesen Trend zur Suburbanisierung im Zuge der Corona-Pandemie erkannt und bietet unter anderem geeignete Wohnungen im Umland von Frankfurt am Main an. Bei der Realisierung seiner Bauprojekte setzt die Wohnungsbaugesellschaft zudem auf Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit, wie zum Beispiel mit dem generationenübergreifenden und familienfreundlichen Mehrfamilienhaus "AMADEUS4green".

Als namhafteste Bauträgergesellschaft im Raum Mittelhessen und Frankfurt am Main, die seit 30 Jahren in der Wohnungsbaubranche tätig ist, spielt die AMADEUS Group in der regionalen Immobilienbranche eine herausragende Rolle. So kann das privat geführte Unternehmen, das seinen Sitz in Limburg hat, nicht nur über aktuelle Trends und Entwicklungen im Wohnraumsektor Auskunft geben, sondern bietet zudem vielfältige Dienstleistungen rund um den Immobiliensektor an. Diese bedienen das breite Spektrum der Branche, ob Grundstücksakquise, Projektplanung, Wohnungsbau, Vertrieb, Finanzierungsvermittlung, Vermietung oder Gebäudeverwaltung. Damit ist die AMADEUS Group auf der Expo Real 20201 ein bedeutender Repräsentant der Immobilienbranche und wichtiger Aussteller für die Region Mittelhessen, der vom 11. bis zum 13. Oktober in München direkt vor Ort über sein vielfältiges Angebot und neue Bauprojekte informiert.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

