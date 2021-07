AMADEUS Marketing GmbH

AMADEUS unterstützt nachhaltiges Wohnen als Trend und Notwendigkeit der Zukunft

In Zeiten des Klimawandels nimmt nachhaltiges Bauen nach ökologischen Standards eine Schlüsselfunktion für das Wohl von Mensch und Umwelt ein. Die AMADEUS Group hat diesen Bedarf erkannt und trägt den Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz mit ihren Bauvorhaben Rechnung.

Das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz nimmt in der Bevölkerung immer weiter zu. Das betrifft insbesondere auch die Ansprüche an nachhaltiges Wohnen unter anderen in Hinblick auf die Wohngesundheit und das Energiebewusstsein. Nachhaltigkeit betrifft allerdings nicht allein die Innenraumgestaltung, sondern in erster Linie von Grund auf den Hausbau. Gute Dämmungen, der Einsatz von erneuerbaren Energien, Recycling- und ökologische Materialien spielen in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle. Zu den Baustoffen mit guter Ökobilanz zählt vor allem Holz, das nicht nur über gute Dämmeigenschaften verfügt, sondern auch klimaschädliches CO2 bindet. Die umweltfreundliche Erzeugung von Strom und Wärme gelingt mittels Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen. Mit dem Einbau einer Fußbodenheizung lassen sich Wärmeverluste verringern und bis zu zwölf Prozent Energie einsparen gegenüber einer üblichen Wandheizung. Intelligente Haustechnik, mit der beispielsweise die Heizung entsprechend den Lebensgewohnheiten der Bewohner gesteuert werden kann, senkt die Energie- und Heizkosten zusätzlich. Nachhaltiges Wohnen bezieht sich aber ebenso auf das direkte Wohnumfeld. Wenn Bewohner lange Wege mit dem Auto zur Arbeit oder zum Einkaufen zurücklegen müssen, widerspricht das dem ökologischen Anspruch. Eine entsprechende Infrastruktur mit kurzen Wegen zur Arbeit sowie wohnungsnahe Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sind beim Thema nachhaltiges Wohnen keinesfalls außer Acht zu lassen.

Amadeus Group setzt auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Die AMADEUS Group als führendes Bauunternehmen im Rhein-Main-Gebiet hat die Notwendigkeit zum nachhaltigen Wohnen erkannt und setzt innovative Gebäude um, die auf der Basis nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energien konzipiert sind. Das betrifft ebenfalls die optimale Wärmedämmung von Immobilien, um wertvolle und teure Energieverluste über die Außenwände an die Umgebung zu reduzieren. An neu errichteten Gebäudekomplexen bietet die AMADEUS Group eine Fassadendämmung an, die den Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV) entspricht. Darüber hinaus betreibt sie 14 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 660 kWp auf verschiedenen Gebäudekomplexen, zum Beispiel auf dem Dach des Hauptsitzes in Frankfurt. Doch auch mit konkreten Bauprojekten und zukunftsorientierten Konzepten widmet sich das Immobilienunternehmen dem Thema und bietet seinen Kunden nachhaltigen Wohnraum an.

Fußbodenheizung senkt Heizkosten und Wärmeverluste

Anfang 2020 ist das Bauvorhaben "AMADEUS4green" in der Kurstadt Bad Nauheim gestartet, mit dem 19 Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen in einem generationenübergreifenden und familienfreundlichen Mehrfamilienhaus entstehen. Das Projekt zeichnet sich entsprechend seines Namens durch seine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise sowie eine entsprechende TÜV-Zertifizierung aus. Zusätzlich unterstützt die AMADEUS Group mit dem Bauprojekt die Förderung des Baumbestands der Stadt Bad Nauheim und bietet seinen Bewohnern eine Baumpatenschaft. Aber auch in ihrer Innenraumausstattung entsprechen die Wohnungen aktuellen Ansprüchen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Die Wohnungen in diesem und anderen Bauvorhaben, wie etwa "AMADEUS 30 Years Anniversary 1991", sind mit einer komfortablen Fußbodenheizung ausgestattet, die in jedem Raum schnell und effizient regelbar ist. Für die Wohngesundheit hat das Heizsystem den Vorteil, dass die Wärme gleichmäßig an Raumluft und Wände abgegeben wird und die Luftfeuchtigkeit nahezu gleichbleibt. Wärmeverluste, Kälte- und Wärmebrücken und die Entstehung gesundheitsgefährdender Stoffe wie Schimmel können so vermieden werden.

"AMADEUS4green" und "AMADEUS 30 Years Anniversary 1991" punkten mit ausgezeichneter Lage

Die AMADEUS Group berücksichtigt bei ihren Projekten des Weiteren die Ansprüche an zentriertes Wohnen. "Wohnquartiere mit umfangreichen Infrastruktur- und Freizeitangeboten sind besonders gefragt. Unsere Kunden bevorzugen kurze Wege und eine gute Erreichbarkeit von Arbeit, Schule, Geschäften und Natur sowie eine freundliche Nachbarschaft", erklärt Volker Deifel, Geschäftsführer der AMADEUS Group. So befindet sich der Wohnkomplex "AMADEUS4green" nur fünf Minuten von der Innenstadt Bad Nauheims entfernt und in direkter Erreichbarkeit von medizininischen Versorgungseinrichtungen sowie Kultur- und Sportangeboten. Mit "AMADEUS 30 Years Anniversary 1991" entsteht zum 30. Jubiläum des Bauträgerunternehmens 2021 ein moderner Wohnkomplex in der Nähe des ICE Gebiets in Limburg. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und die gute Infrastruktur mit bester Verkehrsanbindung zum Frankfurter Flughafen und Frankfurter Hauptbahnhof zählen zu den Vorzügen der Wohnungen. Damit werden die Bauvorhaben des Immobilienunternehmens auch durch ihre ausgezeichnete Lage den Anforderungen zu mehr Nachhaltigkeit gerecht.

