AMADEUS Marketing GmbH

Neuregelung der Maklerprovision für Wohneigentum: AMADEUS Group verzichtet ganz und bietet Anreiz für private Käufer

Limburg (ots)

Mit dem Inkrafttreten des Wohnpakets haben sich Bundestag und Bundesrat auf eine Neuregelung der Maklerprovision geeinigt, die die Verteilung der Courtage länderübergreifend anpasst. Insbesondere für Käufer von selbstgenutztem Wohneigentum bedeutet das eine Entlastung und schafft Anreize für den Immobilienkauf.

Noch vor Weihnachten hat sich die große Koalition mit dem sogenannten Wohnpaket auf eine Neuregelung der Maklerprovision geeinigt. Die Änderungen sind mit dem "Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser" am 23.12.2020 in Kraft getreten. Die neue Verteilung der Maklerprovision schafft bundesweit eine einheitliche Regelung für den Verkauf von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen, insofern die Courtage künftig zwischen Käufer und Verkäufer aufgeteilt wird. Bisher gab es diesbezüglich unterschiedliche Vorgehensweisen: In einigen Bundesländern trugen die Käufer die kompletten Maklerkosten, während die Maklercourtage in anderen Ländern anteilig Käufer und Verkäufer übernommen haben, unabhängig davon, wer den Makler hinzugezogen hat. Mit der Neuregelung trägt nun derjenige die Maklerprovision, der einen Makler beauftragt, das ist in der Regel der Verkäufer. Dieser kann vom Käufer nur noch eine Beteiligung von maximal 50 Prozent an der Maklerprovision verlangen und muss zuvor belegen, dass er die Courtage gezahlt hat. Haben Käufer und Verkäufer gleichermaßen einen Vertrag mit dem Makler vereinbart, kann dieser von beiden eine Provision zu gleichen Teilen verlangen.

Welche Vorteile ergeben sich für interessierte Käufer?

Mit der Neuregelung der Maklerprovision ist gewährleistet, dass sowohl Käufer als auch Verkäufer gleichermaßen Nutzen aus der Maklertätigkeit ziehen. Vorteile ergeben sich dabei vor allem auf Seiten des Käufers, da dieser künftig nur noch maximal die Hälfte der Maklerkosten trägt. Vor Inkrafttreten der Neuregelung war es möglich, dass dieser die gesamte Maklercourtage getragen hat, die unter Umständen mit bis zu sieben Prozent des Kaufpreises zu Buche geschlagen hat. Durch das neue Gesetz werden Käufer von Wohnimmobilien deutlich entlastet, fallen doch schließlich noch weitere Nebenkosten an, wie Notarkosten, Grunderwerbssteuer oder der Grundbucheintrag. Damit wird der Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung deutlich attraktiver, vorausgesetzt der Käufer handelt als Verbraucher. Denn von der Neuregelung der Maklerprovision ist der Kauf von Immobilien im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit ausgeschlossen. Damit profitieren lediglich Käufer, die ihr Wohneigentum selbst nutzen. Das sind in erster Linie Familien, Paare, Rentner oder alleinlebende Arbeitnehmer, die in ihre Zukunft investieren wollen.

Neuregelung der Maklercourtage schafft Anreize für den Kauf eines Eigenheims

Die Umverteilung der Maklerprovision dürfte sich ebenfalls positiv auf den Immobilienmarkt auswirken. Immer mehr Menschen denken darüber nach, sich mit einem Haus oder einer Eigentumswohnung ein Stück weit unabhängig zu machen und ihre Wohnumgebung zu verbessern. Eine Entlastung bezüglich der Nebenkosten könnte den Ausschlag geben, dass sich bislang unentschlossene Interessenten doch für den Kauf einer Immobilie entscheiden. Gerade vor dem Hintergrund sich abzeichnender Wohntrends, kann ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung Wünsche erfüllen und gestiegenen Ansprüchen gerecht werden. Dazu zählt nicht allein, Familie, Berufsleben und Freizeit besser zu vereinbaren etwa mit kurzen Wegen und Angeboten im direkten Wohnumfeld. Auch nachhaltige Wohnkonzepte mit intelligenter Energie- und Stromversorgung, die dem Klima- und Umweltschutz Rechnung tragen, können ein Entscheidungskriterium sein für den Kauf eines Eigenheims.

AMADEUS Group entlastet Käufer von der Provision und bietet attraktive Wohnraumkonzepte

Gerade die finanzielle Entlastung durch die Neuregelung der Maklerprovision kann für potenzielle Käufer der entscheidende Anreiz sein, den Wunsch nach den eigenen vier Wänden und einer Verbesserung der Wohnqualität zu erfüllen. Die AMADEUS Group geht sogar noch einen Schritt weiter: Bei der Vermittlung einer Immobilie müssen Käufer keinerlei Provision zahlen. Als führendes Bauträgerunternehmen im Rhein-Main-Gebiet kennt die AMADEUS Group ebenso die Ansprüche an bezahlbaren Wohnraum wie an modernes Wohnen. Mit dem Bauprojekt "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" am ICE-Bahnhof in Limburg setzt das Unternehmen beispielsweise auf eine energieeffiziente Bauweise. Die direkte verkehrsnahe Anbindung und die ansprechende Lage zwischen Taunus und Westerwald, machen die 104 Eigentumswohnungen vor allem für Familien attraktiv. "Wohnquartiere mit umfangreichen Infrastruktur- und Freizeitangeboten sind besonders gefragt. Unsere Kunden bevorzugen kurze Wege und eine gute Erreichbarkeit von Arbeit, Schule, Geschäften und Natur sowie eine freundliche Nachbarschaft", erklärt Volker Deifel, Geschäftsführer der AMADEUS Group. Dabei setzt sich das Bauträgerunternehmen ebenso dafür ein, "Wohnprojekte zu realisieren, die auch in Zukunft ihre Berechtigung haben, indem sie den neuen Bedürfnissen gerecht werden", so Volker Deifel.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

Original-Content von: AMADEUS Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell