Vorzüge von Stadt und Land: Eigentumswohnungen der AMADEUS Group in der Vorstadt

Viele Großstädter träumen von einem Leben auf dem Land, nicht erst in Zeiten von Corona. Damit verbunden sind zwar zahlreiche Vor-, aber auch Nachteile. Eine ansprechende Alternative bieten Immobilien im Umland von Großstädten, wie zum Beispiel von der AMADEUS Group GmbH, die sich rund um Frankfurt spezialisiert haben.

Leben in der Stadt- oder auf dem Land? Vor- und Nachteile

Steigende Mieten und Kaufpreise bei immer weniger zur Verfügung stehendem Wohnraum sind nur einige Gründe, warum es immer mehr Menschen von der Stadt aufs Land zieht. Eine von der "Zeit" in Auftrag gegebene Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Civey hat ergeben, dass 25 Prozent der Großstädter lieber auf dem Land oder in einer kleineren Stadt leben möchte. Von den 2.700 Befragten gaben 10 Prozent an, dass ihr Wunsch, auf dem Land zu leben, durch die Corona-Pandemie ausgelöst oder gar noch verstärkt wurde. Denn auf dem Land werden die Beschränkungen als weniger unangenehm empfunden, gibt es dort genügend Raum und Grünflächen. Zudem fällt das Infektionsrisiko aufgrund weniger Menschenansammlungen deutlich geringer aus. Die ruhige Lage und die Natur in Verbindung mit einer besseren Luftqualität sind nur zwei weitere Vorteile, die auch unabhängig von der Pandemie gegenüber der Stadt bestehen.

Doch es gibt auch Nachteile, die zugleich für das Leben in Städten oder Großstädten sprechen. Da wäre zum einen die bessere Infrastruktur, ob Straßen- oder Schienennetz, es gibt mehr Einkaufsmöglichkeiten und Kulturangebote, weiterführende Schulen, Gastronomie und die medizinische Versorgung ist deutlich besser abgedeckt. Ein Punkt, der gerade durch die Corona-Krise und die von der Bundesregierung verhängten Lockdowns immer wichtiger wird, ist die Internet- und Mobilfunkverbindung. In ländlichen Gebieten ist die Breitbandabdeckung teilweise noch unzureichend ausgebaut. Ein deutliches Manko, insbesondere wenn Homeoffice und Homeschooling infolge des Digitalisierungsschubs auch langfristig an Bedeutung gewinnen werden. Gerade das Homeoffice hat sich aufgrund von Corona für viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer als echte, wertvolle Alternative erwiesen. Neben der Unabhängigkeit vom Arbeitsplatz sind weniger Fahrtkosten und damit auch eine geringere Klimabelastung nennenswerte Vorteile.

Vororte und Speckgürtel von Großstädten als Mittelweg

Eine ruhige Lage, Nähe zur Natur und urbanes Leben müssen sich allerdings nicht ausschließen. Suburbanisierung, das heißt der Zuzug ins Umland von Städten, gewinnt seit Jahren immer mehr an Attraktivität und bietet einen willkommenen Mittelweg. Die Vorteile von Vororten im Speckgürtel großer Städte liegen etwa in den geringeren Mieten und den niedrigen Lebenserhaltungskosten. Das macht sie für Familien und Senioren oder für diejenigen interessant, die eine Immobilie als langfristige Investition oder Alterssicherung suchen.

Insbesondere seit Ausbruch von Covid-19 ist das Interesse an Immobilien im Umland gestiegen, wie eine Analyse von Immobilienscout24 ergeben hat. Zwischen März und Juli 2020 stieg die Nachfrage nach Eigentumswohnungen auf 51 Prozent und das Interesse am Kauf von Häusern um 48 Prozent. Dabei waren große Häuser mit mehr als 150 Quadratmetern und Eigentumswohnungen mit mehr als fünf Zimmern besonders gefragt.

Suburbanisierung und Eigentumswohnungen im Frankfurter Umland

Die AMADEUS Group hat den Trend zur Suburbanisierung im Raum Frankfurt früh erkannt. Mit seinen Bauprojekten stellt die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet bezahlbare Eigentumswohnungen ohne infrastrukturelle Nachteile zur Verfügung. In der Brüder-Grimm-Stadt Hanau hat die AMADEUS Group im Mai 2020 das Projekt "AMADEUS thirtyone" fertiggestellt. Die Anlage bietet 74 stilvolle Eigentumswohnungen zwischen 54 und 93 Quadratmetern Größe in naturnaher Lage an einem kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum nur 30 Minuten von Frankfurt entfernt. "Charmante angrenzende Wälder, kurze Wege zum Flussufer der Kinzig sowie eine ideale Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Sportanlage, Kindergarten, Schule und Tagesbetreuung haben unsere Kunden von Anfang an von thirtyone überzeugt," erklärt Geschäftsleiter Volker Deifel zum Bau am Ahornweg 6. Mit "AMADEUS 30 Years Anniversary 1991" plant das Unternehmen bereits den Bau eines neuen Wohnprojektes am ICE Gebiet in Limburg. Das Interesse an den 58 Wohnungen Verkehrsknotenpunkt ist groß und das erste Drittel der 50 bis 90 Quadratmeter großen Wohnungen schon verkauft, wobei die Käufer vornehmlich aus Frankfurt und dem nahen Umland kommen. Mit der Nähe zum ICE Gebiet sind die Eigentumswohnungen ideal für Pendler und Berufstätige, die flexibel bleiben möchten. "AMADEUS thirtyone" in Hanau und "AMADEUS 30 Years Anniversary 1991" bieten somit willkommene Alternativen zum Wohnen in Frankfurt am Main und kommen dem steigenden Interesse an Eigentumswohnungen in suburbaner Lage entgegen.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

