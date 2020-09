eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH

eismann unterstützt Welthungerhilfe mit Erlösen aus neuem Kochbuch

Mettmann (ots)

Die goldene Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr steigt die Lust auf wärmende und gesunde Mahlzeiten. Ob Eintöpfe mit Kürbis, Süßkartoffel oder Grünkohl: Unter dem Titel "Im Herbst glücklich gemeinsam genießen" hat der Tiefkühlspezialist eismann ein bilderreiches Kochbuch mit bunten Rezepten zusammengestellt - darunter neben Suppen auch Vor- und Nachspeisen. Das Besondere: Die Hälfte der Erlöse des neu veröffentlichten Kochbuchs geht an die Welthungerhilfe, die mit ihrem COVID-19-Programm verschiedene Projekte in Regionen auf der ganzen Welt unterstützt, die ohnehin von Hungersnot und Armut geprägt sind und durch die Pandemie besonders leiden.

Gesammelte Lieblingsrezepte

Mit dem Kochbuch liefert eismann neue Ideen für eine Zeit, in der viele Menschen wieder mehr selbst kochen. Denn während des Shutdowns waren Restaurants, Kantinen und Cafés geschlossen und die Menschen waren gezwungen, sich in der Küche zu betätigen. Auch die Lust, sich gesund zu ernähren und fit zu bleiben, zog die Menschen häufiger an den heimischen Herd. Mit dem Herbst-Kochbuch von eismann können die Bürger sich nun auch weiterhin an neuen Rezepten rund um Kürbis, Käsespätzle und Co. ausprobieren. Insgesamt 39 Kochanleitungen für Vorspeisen, Hauptgerichte mit Fleisch, Fisch oder vegetarisch sowie Snacks und süße Nachspeisen laden zum Nachkochen ein - natürlich immer gespickt mit saisonalen Zutaten. Die Köche können, müssen sich aber nicht, an der großen Tiefkühlauswahl von eismann bedienen um damit angesagte Bowls, Fleischgerichte, aber auch ganz klassische Hausmannskost nachkochen.

50 Prozent der Erlöse gehen an Welthungerhilfe

Doch eismann möchte nicht nur, dass seine Kunden gut kochen und essen, sondern wünscht sich dies für die Menschen auf der ganzen Welt. "Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, den Hunger auf der Welt zu stillen. Durch die Pandemie sind die Regionen der Welt besonders betroffen, in denen es den Menschen ohnehin schon schlecht geht. Mit dem Verkauf eines Spendenkochbuchs können wir helfen und sammeln so Geld, das direkt in die Projekte der Welthungerhilfe fließt", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer der eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH.

COVID-19-Programm der Welthungerhilfe

Mit ihrem globalen Hilfsprogramm will die Welthungerhilfe in den nächsten zwei Jahren insgesamt fünf Millionen Menschen in 36 Ländern unterstützen, die am stärksten von den Folgen der Corona-Pandemie getroffen sind. Mit den Erlösen aus den eismann-Kochbüchern kommt die private Hilfsorganisation ihrem Ziel ein Stück näher. Bereits seit 50 Jahren hilft sie Menschen schon in humanitären Krisen.

Herbst-Kochbuch kaufen und Welthungerhilfe unterstützen

Interessierte können das neue Kochbuch von eismann ab sofort im Onlineshop unter https://ots.de/WnZOek für acht Euro beziehen. Vier Euro davon gehen an die Welthungerhilfe.

Über eismann:

Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit über 40 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Über 800 selbstständige Handelsvertreter und mehr als 400 Mitarbeiter kümmern sich um Ihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.

