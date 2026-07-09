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KnowBe4-Bericht: Phishing-Welle zur Fußball-WM

Tampa Bay, USA (ots)

Die Welt ist diesen Sommer zu Gast in den USA, Kanada und Mexiko, und die Begeisterung ist überall spürbar. Fans jagen knappen und kostspieligen Tickets hinterher und sind für jedes Angebot offen, das sie ihrem Team näherbringt. Genau auf diese Leidenschaft setzen Cyberkriminelle, und sie schlagen dort zu, wo die Wachsamkeit am ehesten nachlässt: im beruflichen Postfach während der Arbeitszeit. Ein deutlicher Rückgang am Wochenende des 6. und 7. Juni, gefolgt von einem sprunghaften Anstieg am Montag, belegt diese Beobachtung.

Die Daten der KnowBe4 ThreatLabs zeigen, dass WM-bezogenes Phishing im Lauf des Turniers stetig zugenommen hat, statt nach den Eröffnungsspielen abzuebben. Der Bericht analysiert Phishing-Kampagnen von der ersten Aprilwoche bis zum 22. Juni, also vom Vorlauf über den Anpfiff am 11. Juni bis zu den ersten zwölf Tagen des laufenden Spielbetriebs. Es zeigte sich kein einmaliger Ausschlag zum Auftakt, sondern ein anhaltendes, sich beschleunigendes Aufkommen, das mit fortschreitendem Turnier weiter eskaliert. Während des Spielbetriebs erreichte das WM-Phishing einen 22-fachen Anstieg gegenüber dem Ausgangswert, der Ende April gemessen wurde. Die Forscher dokumentierten am 15. Juni eine deutschsprachige Variante des "FIFA-Mystery-Box"-Betrugs, bei dem den Fans die einmalige Gelegenheit auf ein offizielles Überraschungspaket der FIFA in Aussicht gestellt wird.

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
KnowBe4@kafka-kommunikation.de
089 747470580

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell

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