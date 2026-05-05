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KnowBe4 Studie zeigt: KI-Anteil bei Phishing liegt bei 86 Prozent

Tampa Bay, USA (ots)

In einem Bericht stellt der Sicherheitsanbieter KnowBe4 eine grundlegende Veränderung bei den Angriffsvektoren fest. Anstatt wie bislang vor allem auf E-Mails, werden zunehmend Kalendereinladungen und Messaging-Tools missbraucht.

"Der Posteingang ist nicht mehr die einzige Angriffsfläche für koordinierte Social-Engineering-Angriffe", sagt Jack Chapman, Senior Vice President of Threat Intelligence bei KnowBe4. "Cyberkriminelle erweitern aktiv das Ökosystem für Cyberattacken unter Nutzung von E-Mails und ähnlichen Kommunikationsmitteln. Unternehmen setzen auf Kommunikationstools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, deshalb haben Cyberkriminelle diese in ihre Angriffe einbezogen und zielen zudem auf die Kalender der Nutzer ab. Diese Angriffsmethode zielt sowohl auf Menschen als auch auf die von ihnen genutzte Technologie ab. Die im Bericht festgestellte Eskalation des Bedrohungsumfangs rückt ein ganz neues Problem in den Vordergrund."

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts zählen die folgenden Erkenntnisse aus den letzten sechs Monaten:

86 Prozent der Phishing-Angriffe wurden durch KI gesteuert

49 Prozent Zunahme von Phishing-Angriffen über Kalendereinladungen

139 Prozent zunehmender Einsatz von Reverse-Proxys als Mittel zum Diebstahl von Microsoft 365-Anmeldedaten

41 Prozent Steigerung der Angriffe auf Microsoft Teams

Ein neuer Trend weg von Angriffen mit einem einzigen Vektor hin zu einer koordinierten Multi-Channel-Strategie

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