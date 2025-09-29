ACV Automobil-Club Verkehr

Neue Ausgabe der ACV PROFIL: 40 Jahre ACV PROFIL

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit der Ausgabe 4/2025 seines Mitgliedermagazins feiert der ACV das 40-jährige Jubiläum seiner Publikation

Seit vier Jahrzehnten begleitet die Clubzeitschrift PROFIL die ACV Mitglieder durch die Welt der Mobilität. In rund 360 Ausgaben wurde berichtet, kommentiert und getestet: von der Anschnallpflicht für Kinder bis zu Fahrerassistenzsystemen, vom unbedingten Glauben an den Diesel bis zur CO2-Debatte. Die aktuelle Titelgeschichte im Mitgliedermagazin ACV PROFIL ist eine abwechslungsreiche Zeitreise durch die Geschichte der Mobilität.

Weitere Highlights der neuen Ausgabe:

Menschen : Als Head of Sustainability der Lufthansa Group geht Nina Sproedt bei der Transformation der Luftfahrtbranche voran, um das Fliegen Schritt für Schritt nachhaltiger zu gestalten.

Als Head of Sustainability der Lufthansa Group geht Nina Sproedt bei der Transformation der Luftfahrtbranche voran, um das Fliegen Schritt für Schritt nachhaltiger zu gestalten. Ratgeber : Nützliche Tipps für ein längeres Reifenleben und die Ergebnisse des aktuellen Winterreifentests in Kooperation mit dem Fachmagazin Auto, Motor und Sport.

Nützliche Tipps für ein längeres Reifenleben und die Ergebnisse des aktuellen Winterreifentests in Kooperation mit dem Fachmagazin Auto, Motor und Sport. Verkehrspolitik : Die kostenlose ACV Verkehrsfibel hilft Kindern, Eltern und Großeltern, aber auch Polizei, Lehrern und Erziehern dabei, die jüngsten Verkehrsteilnehmer fit für den Schulweg zu machen.

Die kostenlose ACV Verkehrsfibel hilft Kindern, Eltern und Großeltern, aber auch Polizei, Lehrern und Erziehern dabei, die jüngsten Verkehrsteilnehmer fit für den Schulweg zu machen. Mobil : Für mehr als nur den Stadtverkehr eignen sich die neusten Mini-Stromer.

Für mehr als nur den Stadtverkehr eignen sich die neusten Mini-Stromer. Wissen : Wie gelingt die Integration vom Smartphone in den eigenen Pkw, auch wenn dieser schon älter ist?

Wie gelingt die Integration vom Smartphone in den eigenen Pkw, auch wenn dieser schon älter ist? ACV News: Mit dem clubeigenen Oldtimer Ford Taunus 17M ermöglicht der ACV einem Mitglied eine Reise in seine Kindheitserinnerungen.

Der ACV stellt die interaktiven Online-Versionen seines Mitgliedermagazins kostenlos und mit zusätzlichen Inhalten auf seiner Website zur Verfügung: PROFIL digital - Magazin des ACV.

Das Mitgliedermagazin des ACV erscheint viermal jährlich - jeweils im März, Juni, September und Dezember.

Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell