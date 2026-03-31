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Digitale Risiken für Familien zur Osterzeit

Berlin (ots)

Dr. Martin Krämer, CISO-Advisor bei KnowBe4 fasst einige der wichtigsten digitalen Risiken zur Osterzeit zusammen. Während an Ostern traditionell nach Eiern gesucht wird, suchen Cyberkriminelle nach sensiblen Daten. Betrüger nutzen gerne besondere Anlässe aus und die Osterferien bilden da keine Ausnahme. Viele sind mit der Familie beschäftigt, Kinder verbringen mehr Zeit mit ihren elektronischen Geräten. Beides resultiert in geringerer Wach- und Aufmerksamkeit.

Zu einigen der wichtigsten Gefahren gehört der "Golden Egg"-Phishing-Betrug. Im Vorfeld der Feiertage werden die sozialen Medien oft mit Werbegeschenken oder massiven Rabatten auf Artikel wie Luxusschokolade oder Kurzurlaube überschwemmt.

Die Falle: Ein Klick auf diese Links führt oft zu einer Phishing-Seite, die darauf ausgelegt ist, Kreditkartendaten zu stehlen oder Identität anhand persönlicher Informationen zu "überprüfen".

Die Abwehr: Wenn ein Angebot zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist es das mit ziemlicher Sicherheit auch. Nutzer sollten immer direkt auf die offizielle Website der Firma gehen, anstatt auf einen Link in einer Facebook-Anzeige oder einer WhatsApp-Nachricht zu klicken.

Während der Schulferien verbringen viele Kinder zusätzliche Stunden mit Roblox, Fortnite oder Minecraft.

Die Falle: Betrüger zielen auf jüngere Nutzer ab und bieten über gefälschte Websites oder YouTube-Tutorials "kostenlose Robux-Generatoren" oder "Fortnite-Skin-Changer" zum Download an. Dabei handelt es sich oft um Trojaner, die nicht nur das Gerät des Kindes, sondern potenziell jedes mit dem heimischen WLAN verbundene Gerät infizieren können.

Die Abwehr: Eltern sollten sicherstellen, dass die "Ask to Buy"-Funktionen aktiviert sind. Sie sollten die Ferien nutzen, um zu überprüfen, ob Ihre Kinder wissen, dass sie ihr Passwort niemals weitergeben dürfen, auch nicht an "Freunde", die sie online kennenlernen.

Weitere Risiken lesen Sie hier: https://ots.de/IaIgvY

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