KnowBe4

Valentinstag: KnowBe4 warnt vor Deepfakes & Romance Scams

Berlin (ots)

Betrüger nutzen am Valentinstag Echtzeit-Deepfake-Videos und perfekte KI-Persönlichkeiten, um einsame Herzen zu manipulieren, was zu finanziellen Schäden und gebrochenen Herzen führt. Liebesbetrügereien haben sich zu einem vollständig KI-gestützten Geschäft entwickelt. Betrüger verwenden nicht mehr nur gestohlene Fotos, sondern erstellen komplette falsche Identitäten, Echtzeit-Videopersönlichkeiten auf Zoom und WhatsApp sowie automatisierte Gesprächs-Bots, die über Monate hinweg ein tiefes emotionales Vertrauen aufbauen.

Wichtige Erkenntnisse zur Betrugslandschaft im Jahr 2026:

  • Das Ende des Fototests: Betrüger können nun sofort ein Bild von sich selbst erstellen, auf dem sie eine bestimmte Zeitung in der Hand halten oder an einem bestimmten Ort stehen, sodass es unmöglich ist, die Identität allein anhand von Medien zu überprüfen.
  • Deepfake-FaceTime: Echtzeit-Videoanrufe sind keine Garantie mehr für Sicherheit. Betrüger nutzen Live-Face-Swapping und KI-Sprachsynthese, um ganze Gespräche ohne menschliches Zutun zu führen.
  • Der Prominenten-Effekt: Wenn Betrüger sich als Prominente ausgeben, sind die Opfer oft so emotional involviert, dass sie weiterhin Geld senden.

Die finanziellen Schäden sind enorm. In den USA haben Opfer von Liebesbetrug teilweise mehr als 250.000 US-Dollar verloren. Die Sucht nach dem Betrug ist so stark, dass viele Opfer sogar dann weiterzahlen, wenn ihnen Beweise für den Betrug vorgelegt werden.

"Ich habe zweifelsfrei bewiesen, dass die Person, mit der das Opfer kommuniziert, nicht die ist, die sie vorgibt zu sein, und das hat noch nie dazu geführt, dass das Opfer aufgehört hat", sagt Roger Grimes, CISO Advisor bei KnowBe4. "Sobald sie süchtig sind, ist es wie eine starke Droge. Sie geben nicht auf, bis das Haus weg ist, die Freundschaften weg sind und das Geld aufgebraucht ist."

Verbraucher sollten deshalb skeptisch bleiben und sich immer wieder hinterfragen. Gerade zu besonderen Anlässen wie dem Valentinstag drohen viele Online-Fallen.

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
KnowBe4@kafka-kommunikation.de
089 747470580

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell

