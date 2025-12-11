PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von KnowBe4 mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

KnowBe4

KnowBe4-Studie zeigt: Menschlicher Faktor wird bei KI-Sicherheit unterschätzt

Berlin (ots)

KnowBe4, Anbieter einer weltweit renommierten Plattform, die sich umfassend mit Human Risk Management und agentenbasierter KI befasst, hat einen neuen Bericht veröffentlicht: "The State of Human Risk 2025: The New Paradigm of Securing People in the AI Era". Der Bericht zeigt, dass Sicherheitsverantwortliche einem zunehmenden Druck bei der Bewältigung von Risiken im Bereich Cybersicherheit ausgesetzt sind, weil sich das Verhalten der Belegschaft durch den Einsatz von KI verändert.

Die Studie prognostiziert, dass E-Mails noch mehrere Jahre lang der Kanal mit dem höchsten Risiko bleiben werden. Darüber hinaus zeigt sich eine Zunahme von Multi-Channel-Angriffen über Messaging-Anwendungen und Voice-Phishing (Vishing) in Verbindung mit KI-Tools. Cyberkriminelle nutzen die neuen Möglichkeiten, um komplexere Angriffe in großem Maßstab durchzuführen, deshalb müssen sich Unternehmen schnell an die neue Gefahrenlage anpassen.

Während 98 Prozent der Unternehmen Maßnahmen ergriffen haben, um KI-bezogene Cybersicherheitsrisiken zu bekämpfen, sind 56 Prozent der Mitarbeiter mit dem Umgang ihres Unternehmens mit KI-Tools unzufrieden. Diese Emotion kann sie dazu veranlassen, auf nicht genehmigte Plattformen auszuweichen und "Shadow-KI"-Risiken zu schaffen. Bei KI-Anwendungen kam es in den letzten 12 Monaten zu einem Anstieg der Sicherheitsvorfälle um 43 Prozent, dem zweitgrößten Anstieg aller Kanäle. Etwa ein Drittel (32 %) der Unternehmen meldeten eine Zunahme von Vorfällen im Zusammenhang mit Deepfakes.

Weitere Einblicke und Empfehlungen finden Sie unter folgendem Link: https://www.knowbe4.com/hubfs/0475_Human-Risk-Report_Dec-2025.pdf

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
KnowBe4@kafka-kommunikation.de
089 747470580

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von KnowBe4 mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: KnowBe4
Weitere Storys: KnowBe4
Alle Storys Alle
  • 11.12.2025 – 09:00

    SMS als Betrugsfalle bei Flugreisen

    Berlin (ots) - Rund um die Weihnachtsferien planen und buchen viele ihre Flugreisen. Im Jahr 2024 belief sich laut Eurostat die Gesamtzahl der Fluggäste in der EU auf 1,1 Milliarden Personen, was einem Anstieg von 8 Prozent gegenüber 2023 (973 Millionen) entspricht. Die Anzahl derer, die Online mit ihren Fluganbietern interagieren steigt stetig, dies ruft vermehrt Betrüger auf den Plan. Eine Masche beginnt mit einer ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:02

    KnowBe4 warnt: Online-Betrüger nehmen Black Friday und Cyber Monday ins Visier

    Berlin (ots) - KnowBe4 warnt Verbraucher anlässlich des Black Friday und Cyber Monday besonders vorsichtig zu sein. Saisonale Sonderverkäufe sind zu einem bevorzugten Ziel für Betrüger geworden, die gefälschte Websites, Phishing-E-Mails, betrügerische Anzeigen und Identitätsdiebstahl in sozialen Medien nutzen, um Käufer dazu zu verleiten, ihre persönlichen ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 09:24

    KnowBe4-Studie: Finanzsektor durch Transformation im Fokus der Cyberkriminellen

    Berlin (ots) - KnowBe4, Anbieter der weltweit renommierten Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit dem Risikomanagement für Menschen und KI-Agenten befasst, veröffentlicht den "Cyberrisiken im Finanz- und Bankensektor in EMEA"-Report. Der Bericht zeigt, dass der Finanz- und Bankensektor in EMEA mit eskalierenden Cyberrisiken konfrontiert ist. Diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren