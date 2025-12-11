KnowBe4

SMS als Betrugsfalle bei Flugreisen

Berlin

Rund um die Weihnachtsferien planen und buchen viele ihre Flugreisen. Im Jahr 2024 belief sich laut Eurostat die Gesamtzahl der Fluggäste in der EU auf 1,1 Milliarden Personen, was einem Anstieg von 8 Prozent gegenüber 2023 (973 Millionen) entspricht. Die Anzahl derer, die Online mit ihren Fluganbietern interagieren steigt stetig, dies ruft vermehrt Betrüger auf den Plan. Eine Masche beginnt mit einer SMS, die wie eine Flugbestätigung aussieht. Davor warnt unter anderem auch Air France: https://wwws.airfrance.de/information/legal/edito-phishing

Dr. Martin Krämer, CISO-Advisor und Sicherheitsexperte bei KnowBe4 erklärt, wie der Betrug funktioniert: "Die SMS scheint vom Support-Team der Fluggesellschaft zu stammen und enthält eine alarmierende Nachricht: Der Flug wurde gestrichen. In der Nachricht werden die Reisenden dazu aufgefordert, sofort auf einen Link zu klicken oder eine Telefonnummer anzurufen, um den Flug umzubuchen. Die Nachricht sieht offiziell aus und enthält sogar eine echte Flugnummer, was den Empfänger möglicherweise in Panik versetzt und dazu veranlasst, das Problem sofort zu lösen."

Die SMS stammt jedoch nicht von der Fluggesellschaft, sondern von Cyberkriminellen. Wird der Link angeklickt oder die in der SMS angegebene Nummer angerufen, wird keine Verbindung mit dem Kundendienstteam der Fluggesellschaft aufgenommen. Stattdessen wird das Opfer mit dem Support der Betrüger verbunden. Die Mitarbeiter dort geben vor, für die Fluggesellschaft zu arbeiten bei der die Reise gebucht wurde. Umgehend erfolgt eine Abfrage der Finanzdaten, um den Flug "umzubuchen". Wird dann auch noch die Kreditkartennummer inklusive persönlicher Daten übermittelt, ist der Betrug perfekt.

Krämer empiehlt: "Reisende sollten Flugänderungen immer auf offiziellen Quellen überprüfen. Der Erhalt einer SMS über eine angebliche Stornierung sollte Skepsis hervorrufen und dazu führen, dass die Betroffenen entweder über die offizielle App oder die Website der Fluggesellschaft den Status des Fluges überprüfen."

