Sweco GmbH

Sweco übernimmt BNB-Koordinierung für Forschungsneubau am KIT

Berlin (ots)

Am renommierten Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist ein neues Laborgebäude geplant. Die Sweco GmbH wurde für den Neubau mit der Koordinierung und Dokumentation nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) beauftragt und begleitet damit ein zukunftsweisendes Projekt, das hohe Standards in Energieeffizienz und Nachhaltigkeit erfüllen soll. Ziel ist die Zertifizierung des Neubaus entsprechend dem Leitfaden "Nachhaltiges Bauen" des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und die Erreichung eines Zertifikatlevels von mindestens Silber.

Die Baumaßnahme am Campus Süd wird ab Mai 2028 realisiert und voraussichtlich bis Ende 2032 abgeschlossen. Der Neubau folgt einem umfassenden Energiekonzept, das die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 2024 vollständig erfüllt.

BNB-Koordination: Steuerung des Zertifizierungsprozesses

Sweco übernimmt die vollständige Koordination des BNB-Zertifizierungsverfahrens: von Projektvorbereitung über Planung und Ausführung bis zur Einreichung aller relevanten Unterlagen bei der Konformitätsprüfstelle. Die BNB-Zertifizierung bewertet Bauvorhaben nach sechs Kriteriengruppen: ökologische Qualität, ökonomische Qualität, soziokulturelle und funktionale Qualität, technische Qualität, Prozessqualität, Standortmerkmale.

"Wir freuen uns, das KIT bei der Umsetzung des Projektes zu unterstützen. Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeitsziele des Projekts konsequent eingehalten werden und die Planung sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich optimal umgesetzt wird. Dazu gehört eine detaillierte Betrachtung der potenziellen Emissionen und Kosten des Bauvorhabens über den Lebenszyklus. Im Rahmen der Materialwahl werden deswegen insbesondere klimafreundliche Baustoffe und das Thema zirkuläres Bauen berücksichtigt", sagt Sonja Führing, zertifizierte BNB-Koordinatorin bei Sweco.

Im Rahmen der Zielvereinbarung definiert Sweco gemeinsam mit Auftraggeber und Nutzer*innen klare Nachhaltigkeitskennwerte. Wesentliches Werkzeug ist das Nachhaltigkeitspflichtenheft, das sowohl die Dokumentation aller Maßnahmen als auch die kontinuierliche Überwachung ihrer Umsetzung umfasst. Während des gesamten Zertifizierungsprozesses steht Sweco den Projektbeteiligten beratend zur Seite, führt bei Bedarf Variantenvergleiche durch und sorgt für eine enge Abstimmung zwischen allen Teams. Ziel ist es, Planung und Ausführung hinsichtlich Nachhaltigkeit optimal zu steuern.

Das Neubauvorhaben am KIT umfasst Labor-, Computer- und Technikumsflächen und bietet künftig rund 120 Wissenschaftler*innen sowie etwa 60 wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräften moderne Arbeitsmöglichkeiten. Die Räumlichkeiten werden flexibel und projektbezogen genutzt und schaffen optimale Bedingungen für Forschung im Bereich Gesundheitstechnologien.

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