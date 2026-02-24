Sweco GmbH

Sweco unterstützt bei Planung von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS)

Köln (ots)

Die ib vogt Entwicklung Deutschland GmbH plant gemeinsam mit Sweco mehrere Batteriegroßspeicher, die maßgeblich zur Netzstabilisierung erneuerbarer Energien beitragen. Die Sweco GmbH wurde bei einem fortgeschrittenen Projekt in Sachsen-Anhalt mit umfassenden, fachübergreifenden Planungs- und Beratungsleistungen beauftragt. Der Batteriegroßspeicher wird über ein privilegiertes Genehmigungsverfahren ohne Bebauungsplan umgesetzt.

Transformation des Energiesystems: Batteriespeicher für eine nachhaltige Energieversorgung

"Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und fördert die nachhaltige Energieversorgung in der Region. Batteriespeicher spielen eine zentrale Rolle für die Dekarbonisierung und die Netzstabilisierung erneuerbarer Energien. Wir begleiten aktuell deutschlandweit mehrere BESS-Projekte und freuen uns besonders, das zukunftsweisende Vorhaben interdisziplinär und planerisch zu unterstützen. Solche Projekte erfordern eine enge Abstimmung technischer Planung, Umweltbelange und Genehmigungsprozesse. Durch die koordinierte Zusammenarbeit unserer Fachbereiche schaffen wir für unsere Kunden die Voraussetzungen, um komplexe Energiespeicherprojekte effizient umzusetzen", sagt Nazanin Afshari, Teamleiterin Lenders & Investors bei Sweco.

Batteriespeicher sind eine nachhaltige Alternative zur Netzstabilisierung. Die technische Anlage zur Speicherung elektrischer Energie sorgt für den Ausgleich von Flauten erneuerbarer Energien aus Solar und Wind im Stromnetz und reduziert damit die Abhängigkeit von fossilen Kraftwerken. Das Batterie-Energiespeichersystem soll auf einer ehemaligen Altdeponie errichtet werden, was die sinnvolle Nachnutzung der Fläche ermöglicht und den ressourcenschonenden und nachhaltigen Ansatz des Projekts unterstreicht.

Planung und Genehmigung des Batterie-Energiespeichersystems

Sweco unterstützt die ib vogt Entwicklung Deutschland GmbH bei Planung und Genehmigung des Batterie-Energiespeichersystems. Zu den Leistungen zählen u.a. Projektsteuerung und -management, die Erstellung von Bauantragsunterlagen einschließlich Bau- und Betriebsbeschreibung sowie die Erarbeitung erforderlicher Gutachten und Konzepte. Dazu gehören u.a. ein Brandschutzkonzept, der landschaftspflegerische Begleitplan, der Artenschutzfachbeitrag sowie die Abstimmung mit Behörden und Grundstückseigentümern.

Der geplante Batteriespeicher-Standort in Sachsen-Anhalt umfasst 100 Batteriespeichercontainer. Zudem ist ein 110-kV-Umspannwerk auf einer weiteren Fläche geplant. Die Planungs- und Genehmigungsphase ist bis voraussichtlich Juli 2026 angesetzt. Sweco begleitet die ib vogt Entwicklung Deutschland GmbH bei Bedarf auch über die Einreichung der Genehmigungsunterlagen hinaus.

