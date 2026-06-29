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Tipps zur Sicherheit auf Sommerreisen und zur Betrugsprävention

Berlin (ots)

"Egal, wie weit wir reisen, Cyberkriminelle sind immer näher, als wir denken", sagt Dr. Martin J. Krämer, CISO-Advisor bei KnowBe4. "Selbst wenn Verbraucher auf Reisen leicht unachtsam werden, können sie durch die konsequente Beachtung der Cybersicherheit verhindern, dass der Urlaub durch Betrug oder Cyberangriffe ruiniert wird."

Hier sind die wichtigsten Sicherheitstipps für Sommerurlauber:

Fälschungen erkennen: Verbraucher sollten äußerst skeptisch gegenüber Phishing-E-Mails mit Urlaubsbezug, zufälligen Buchungsbestätigungen oder günstigen Angeboten bleiben. Betrüger geben sich häufig als Reisevermittler oder Veranstaltungsplaner aus, kassieren Anzahlungen (insbesondere für Kreuzfahrten) und verschwinden dann. Buchungen gilt es immer direkt über offizielle Kanäle durchzuführen und diese zu überprüfen.

Eine lokale SIM-Karte kaufen: Der Kauf einer physischen SIM-Karte an einem ausländischen Flughafen oder Bahnhof ist zwar eine gute Sache, um Roaming-Gebühren zu vermeiden. Dies kann aber durchaus auch riskant sein, da diese oft nur wenig Datenvolumen bieten, bereits abgelaufen sind oder gestohlen wurden.

Digitale Schlüssel verwenden: Verbraucher sollten darauf achten, dass sie bei der Buchung von Unterkünften rollierende digitale Codes verwenden, die sich mit jedem Gast ändern.

Geräte absichern: Darüber hinaus sollten sie vor der Abreise biometrische Funktionen (Fingerabdruck-/Gesichtserkennung), Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Geräteortung und Funktionen zur Fernlöschung aktivieren.

Online vor Abreise nicht zu viele Informationen mitteilen: Auch wenn es schwer fällt, Reisende sollten mit dem Posten ihrer Urlaubsfotos warten, bis sie wieder zu Hause sind. Echtzeit-Updates lassen Kriminelle wissen, dass ein Zuhause unbewohnt ist und erhöhen außerdem das Risiko, Opfer von Social-Engineering zu werden.

Um Reisenden dabei zu helfen, ihre Daten und Geldbörsen zu schützen, gibt KnowBe4, der weltweit führende Anbieter für digitale Mitarbeitersicherheit, wichtige Cybersicherheits-Tipps weiter und stellt sein neues, kostenloses Cyber Awareness Program for You (CAPY) vor.

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