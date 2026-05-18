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KnowBe4 warnt vor Ticketbetrug bei Fussball WM

Berlin (ots)

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM wirft ihre Schatten voraus und es kommt eine Welle digitaler Bedrohungen auf die Fans zu. Wer jedoch die gängigsten Maschen kennt, schützt sich am besten.

Keine gedruckten Tickets: Für 2026 wurde auf digitales Ticketing umgestellt - Einlass gibt es ausschließlich über die offizielle App. Wer in sozialen Medien oder auf Marktplätzen Angebote für PDF- oder Papiertickets sieht, sollte sofort misstrauisch werden: Solche Tickets existieren für dieses Turnier nicht.

Kein Sonder-Visum: Die Ausrichtung in den USA, Kanada und Mexiko sorgt für Verwirrung bei der Einreiseplanung und genau das nutzen Betrüger gezielt aus. Im Netz kursieren Websites, die gegen Gebühren von bis zu 270 US-Dollar angebliche WM-Sondervisa verkaufen. Das US-Außenministerium hat jedoch unmissverständlich klargestellt: Ein solches Visum gibt es nicht. Für alle Besucher gelten dieselben Einreisebestimmungen wie für reguläre Touristen.

Falsche Buchungsportale erkennen: Weil die Hotelkapazitäten in den Austragungsstädten zunehmend knapp werden, schießen gefälschte Buchungsplattformen aus dem Boden. Oft verrät sich die Fälschung erst beim genauen Blick auf die URL, etwa durch Adressen wie "expedia-worldcup-deals.com". Ziel ist es, Kreditkartendaten abzugreifen oder Anzahlungen zu erschleichen.

Vorsicht bei Gewinnspielen: Je näher der Anpfiff rückt, desto aggressiver werden Phishing-Versuche per E-Mail und Social Media. Häufig wird behauptet, der Empfänger habe Tickets, eine Reise oder ein VIP-Paket gewonnen, verbunden mit der Aufforderung, auf einen Link zu klicken und die eigene Identität zu bestätigen. Dahinter steckt der Versuch, Zugangsdaten oder persönliche Informationen zu stehlen.

Javvad Malik, Sicherheitsexperte bei KnowBe4 kommentiert: "Online-Sicherheit während einer Veranstaltung erfordert eine proaktive Herangehensweise. Der Schutz der persönlichen Daten beginnt mit der Nutzung sicherer Verbindungen und offizieller Anwendungen. Wer unaufgeforderten Angeboten und nicht verifizierten Drittanbietern konsequent aus dem Weg geht, entzieht Cyberkriminellen ihre wirksamste Waffe."

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