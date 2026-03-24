Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Mobilize Financial Services am 25. und 26. März 2026 auf der Flotte in Düsseldorf

Neuss (ots)

Gemeinsam mit Renault, Dacia und Alpine ist Mobilize Financial Services, Finanzdienstleister der Renault Group, auf der "Flotte! Der Branchentreff" am 25. und 26. März 2026 in Düsseldorf vertreten. Beim sogenannten "Klassentreffen der Flottenbranche" kommen Experten auf Anbieter- und Kundenseite in Halle 6 der Messe Düsseldorf zusammen.

Auf der "Flotte! Der Branchentreff" berät das Team von Mobilize Financial Services interessierte Fuhrparkverantwortliche zu Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und Serviceprodukten, die den Anforderungen moderner Fahrzeugflotten entsprechen.

Sébastien Gressel, Leiter Firmenkunden und Flotten, zur Präsenz von Mobilize Financial Services auf der Flotte in Düsseldorf: "Die Flotte ist für uns in den letzten Jahren eine sehr wichtige Messe geworden. Sie bietet die Möglichkeit, sich mit Kunden und Interessenten intensiv auszutauschen, individuelle Fragestellungen zu beantworten und gemeinsam passende Finanzierungskonzepte für unterschiedlichste Fuhrparkbedürfnisse zu entwickeln. Besuchen Sie uns - wir freuen uns auf den Austausch!"

Der Stand von Renault, Dacia, Alpine und Mobilize Financial Services befindet sich in Halle 6 der Messe Düsseldorf im Bereich I21.

Über Mobilize Financial Services

Mobilize Financial Services ist die Marke für die Automobilbank RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI Versicherungs-Service GmbH über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

Webseiten

www.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.de

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