berufundfamilie Service GmbH

Vielfalt strategisch verankert: 27 Organisationen mit Audit-Zertifikat ausgezeichnet

Berlin (ots)

Im Rahmen der Zertifikatsverleihung der berufundfamilie Service GmbH (18.06.2026) wurden 27 Organisationen erstmals für ihre vielfaltsgerechte Personal- bzw. Hochschulpolitik ausgezeichnet. 25 Unternehmen und Institutionen nahmen in Berlin ihr Zertifikat zum audit beruf&vielfalt sowie zwei Hochschulen ihr Zertifikat zum audit hochschule&vielfalt entgegen. Überreicht wurden diese von Corina Christen, Leitung Stabsstelle Projekt- und Vereinsentwicklung des Charta der Vielfalt e.V., und berufundfamilie-Geschäftsführer Oliver Schmitz. Die berufundfamilie Service GmbH und der Charta der Vielfalt e.V. bieten das Vielfaltsaudit gemeinsam an.

In dem strukturierten Erstauditierungsprozess, den die Zertifikatsempfänger im Laufe der letzten zwölf Monate durchliefen, wird die strategische Basis für ein gezieltes und gleichzeitig ganzheitliches Vielfaltsmanagement gelegt. Unter professioneller Anleitung werden konkrete Maßnahmen entwickelt und implementiert. Ziele sind eine nachhaltige Verankerung von Vielfalt in der Organisationskultur und die praktische Gestaltung eines inklusiven Arbeits- und/ oder Studienumfelds.

Oliver Schmitz machte bei der Feier, die unter dem Motto "Leistungsstark: Vereinbarkeit & Vielfalt" stand, die Relevanz einer vielfaltsgerechten Personalpolitik angesichts der anhaltenden Leistungsdebatte deutlich: "Eine aktuelle Umfrage im berufundfamilie-Netzwerk zeigt: Arbeitgeber machen die Erfahrung, dass Beschäftigte besonders leistungsbereit sind, wenn sie sich mit ihren jeweiligen Fähigkeiten, Eigenschaften und Merkmalen gesehen fühlen. Und: Die Anerkennung individueller Vielfalt fördert die Gesamtleistung der Organisation. Der wertschätzende Umgang mit Diversität und Fortschritt stehen also im engen Zusammenhang. Doch dieser ergibt sich nicht von alleine. Die Unternehmen, Institutionen und Hochschulen, die das audit beruf&vielfalt bzw. im audit hochschule&vielfalt nutzen, überlassen nichts dem Zufall. Sie heben die Potenziale systematisch, ganzheitlich und nachhaltig."

Cawa Younosi, Geschäftsführer des Charta der Vielfalt e.V., betont die Bedeutung der strukturellen Veränderungen, die durch das Audit erwirkt werden, und klarer Bekenntnisse für Vielfalt gerade in der aktuellen gesellschaftspolitischen Lage: "Eine vielfältige Arbeitswelt entsteht nicht von allein. Sie braucht Haltung, Strukturen und den Mut, Veränderungen aktiv zu gestalten. Die zertifizierten Organisationen gehen diesen Weg konsequent und zeigen, dass Diversity ein zentraler Erfolgsfaktor für zukunftsfähige Arbeitsplätze ist, wenn sie strukturell gefördert wird. Ihr Engagement wirkt zudem weit über die eigene Organisation hinaus und stärkt in Zeiten wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen den Zusammenhalt, die Innovationskraft und die Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts."

Vielfalt zur leistungsstarken Aufgabe gemacht

Die Zertifikate zum audit beruf&vielfalt und zum audit hochschule&vielfalt sind drei Jahre gültig. In dieser Zeit setzen die Organisationen die passgenau festgelegten Zielsetzungen und Maßnahmen um - regelmäßig von der berufundfamilie überprüft. In Folgeauditierungen wird die vielfaltsgerechte Strategie- und Organisationsentwicklung ausgebaut. Bei den 27 Zertifikatsempfängern sind rund 114.000 Beschäftigte tätig und 37.400 Studierende immatrikuliert. Sowohl kleine Unternehmen (mit bis zu 25 Beschäftigten) als auch mittlere und große Organisationen haben sich dem Vielfaltsaudit gestellt. Mit ihren Standorten verteilen sich die Unternehmen, Institutionen und Hochschule nahezu auf das gesamte Bundesgebiet.

Die Zertifikatsempfänger 2025/2026 - audit beruf&vielfalt bzw. audit hochschule&vielfalt

Das Zertifikat zum audit beruf&vielfalt erhielten:

3con Management Consultants GmbH

Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf

AOK Baden-Württemberg

AOK Hessen. Die Gesundheitskasse.

Avacon AG

Bezirk Schwaben

BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

Bundesinstitut für Berufsbildung

Dachstiftung Diakonie

Debeka Hauptverwaltung - Debeka Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit Koblenz am Rhein und Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Koblenz am Rhein

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gemeinnützige GmbH

Evangelische Kirche in Deutschland

FUNKE Mediengruppe GmbH & Co. KGaA

Gambro Dialysatoren GmbH

Landessparkasse zu Oldenburg

Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik

Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V.

Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)

Niedersächsisches Kultusministerium

REWE Markt GmbH - Zweigniederlassung Südwest - Bereich Verwaltung Vollsortiment

Sparkasse UnnaKamen

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG - Vertriebslinien Transgourmet und SELGROS

Zollverwaltung - Generalzolldirektion (GZD) - mit allen Hauptzoll- und Zollfahndungsämtern (HZÄ und ZFÄ)

Das Zertifikat zum audit hochschule&vielfalt ging an:

Fachhochschule Westküste

Humboldt-Universität zu Berlin

Die berufundfamilie Service GmbH geht auf eine 1998 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung ins Leben gerufene Initiative zurück und verfügt nunmehr über eine über 25-jährige Expertise in der Prozessbegleitung und Organisationsentwicklung. Als Dienstleister und Think Tank unterstützt sie Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Gestaltung einer attraktiven, modernen Arbeits- und Studienwelt, in der die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten/ Studierenden, die Belange des Teams und die betrieblichen Anforderungen in Balance miteinander sind. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. das audit familiengerechte hochschule, welche Organisationen nutzen, um ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw. ihre familiengerechten Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen systematisch und nachhaltig zu gestalten. Das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule stehen unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Karin Prien. Gemeinsam mit dem Charta der Vielfalt e.V. trägt sie das audit beruf&vielfalt sowie das audit hochschule&vielfalt - die Instrumente der Strategie- und Organisationsentwicklung für den Auf- und Ausbau eines ganzheitlichen und nachhaltigen Vielfaltsmanagements. Mit ihren qualifizierten Berater:innen zeigt sie sich für die Durchführung der Auditierungen verantwortlich. www.berufundfamilie.de

Die Charta der Vielfalt ist Deutschlands größte Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Sie wurde 2006 ins Leben gerufen und wird seit 2010 vom gemeinnützigen Verein Charta der Vielfalt e. V. getragen, dem derzeit 38 Konzerne als Mitgliedsorganisationen angehören. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Nathalie Pawlik, unterstützt die Initiative. Das Herzstück der Charta der Vielfalt ist eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Wertschätzung im Arbeitsumfeld. Mittlerweile haben mehr als 6.700 Organisationen die Charta unterzeichnet und setzen sich gemeinsam für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld ein. Seit 2025 ist die Unterzeichnung mit einem jährlichen Commitment sowie einem verbindlichen E-Learning verbunden. Mit Projekten und Formaten wie dem Deutschen Diversity-Tag, der Konferenz DIVERSITY, regionalen Fachveranstaltungen ("Charta on Tour"), themenspezifischen Kooperationen ("Vereinbarkeitssummit", "Disability Confidence Day") sowie zahlreichen Publikationen, Studien und Informationsangeboten setzt die Charta der Vielfalt wichtige Impulse für die Weiterentwicklung von Diversity Management in Deutschland. www.charta-der-vielfalt.de

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