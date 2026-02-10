berufundfamilie Service GmbH

Schnellzugang zu systematischem Vereinbarkeits- und Vielfaltsmanagement: Monatliche Online-Infoveranstaltungen der berufundfamilie

Die berufundfamilie Service GmbH bietet einmal im Monat jeweils eine Web-Session zur Vorstellung des audit berufundfamilie und zum Kennenlernen des audit beruf&vielfalt an. Die auf eine Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung zurückgehende berufundfamilie unterstützt seit über 25 Jahren Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Gestaltung einer attraktiven, modernen und chancengerechten Arbeits- bzw. Studienwelt. Mit ihren kostenfreien 45-minütigen Online-Veranstaltungen möchte sie Arbeitgebern einen niedrigschwelligen und dennoch wegweisenden Zugang zu Informationen der Organisationsentwicklung in den Themenfeldern Vereinbarkeit und Vielfalt gewähren.

Folgende Termine können Interessierte bis einschließlich Juni 2026 nutzen:

"Vorstellung des audit berufundfamilie - Vereinbarkeitsfördernde Personalpolitik nachhaltig gestalten"

Freitag, 20. Februar 2026, 9.00 - 9.45 Uhr

Montag, 23. März 2026, 11.00 - 11.45 Uhr

Donnerstag, 23. April 2026, 9.15 - 10.00 Uhr

Dienstag, 12. Mai 2026, 11.00 - 11.45 Uhr

Donnerstag, 25. Juni 2026, 9.15 - 10.00 Uhr

Das audit berufundfamilie ist das Managementinstrument, mit dem sich Arbeitgeber systematisch familien- und lebensphasenbewusst aufstellen. Das dazugehörige Zertifikat, das in der Regel eine Laufzeit von drei Jahren hat, gilt als Qualitätssiegel für eine nachhaltig angelegte vereinbarkeitsfördernde Personalpolitik. Das Pendant für Hochschulen ist das audit familiengerechte hochschule. Das Vereinbarkeitsaudit steht unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Karin Prien.

"Vielfalt managen: Lernen Sie das audit beruf&vielfalt kennen - kombinierbar mit dem audit berufundfamilie"

Donnerstag, 12. Februar 2026, 9.15 - 10.00 Uhr

Montag, 9. März 2026, 11.00 - 11.45 Uhr

Freitag, 17. April 2026, 9.00 - 9.45 Uhr

Donnerstag, 7. Mai 2026, 10.00 - 10.45 Uhr

Montag, 15. Juni 2026, 10.00 - 10.45 Uhr

Das von der berufundfamilie Service GmbH gemeinsam mit dem Charta der Vielfalt e.V. entwickelte audit beruf&vielfalt und audit hochschule&vielfalt ist das Strategie- und Organisationsentwicklungsinstrument für Arbeitgeber, die die Vielfalt ihrer Beschäftigten bzw. Studierenden ganzheitlich managen möchten. Das Vielfaltsaudit eröffnet die bedarfsgerechte Beschäftigung mit allen Vielfaltsdimensionen und ist - wie das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule - als mehrstufiges Verfahren angelegt.

Das Vereinbarkeits- und auch das Vielfaltsaudit zielen auf eine bedarfsorientierte, passgenaue Weiterentwicklung der jeweiligen Organisation ab, an die konkrete Ziele und der stetige Auf- und Ausbau von Angeboten für die Mitarbeitenden bzw. Studierenden geknüpft sind. Beide Instrumente lassen sich im Rahmen einer kombinierten Auditierung verknüpfen - für eine breit angelegte zukunftsfähige Personalpolitik

Weitere Informationen zu den Inhalten der Web-Sessions und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der berufundfamilie-Website.

Die berufundfamilie Service GmbH geht auf eine 1998 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung ins Leben gerufene Initiative zurück und verfügt nunmehr über eine mehr als 25-jährige Expertise in der Prozessbegleitung und Organisationsentwicklung. Als Dienstleister und Think Tank unterstützt sie Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Gestaltung einer attraktiven, modernen Arbeits- und Studienwelt, in der die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten/ Studierenden, die Belange des Teams und die betrieblichen Anforderungen in Balance miteinander sind. Ihr zentrales etabliertes Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. das audit familiengerechte hochschule, welche Organisationen nutzen, um ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw. ihre familiengerechten Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen systematisch und nachhaltig zu gestalten. Das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule stehen unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Karin Prien. Gemeinsam mit der Charta der Vielfalt e.V. trägt sie das audit beruf&vielfalt sowie das audit hochschule&vielfalt - die Instrumente der Strategie- und Organisationsentwicklung für den Auf- und Ausbau eines ganzheitlichen und nachhaltigen Vielfaltsmanagements. Mit ihren qualifizierten Berater:innen zeigt sie sich für die Durchführung der Auditierungen verantwortlich. www.berufundfamilie.de

