berufundfamilie Service GmbH

Leistung braucht Vereinbarkeit und Vielfalt

berufundfamilie Service GmbH kennzeichnet personalpolitische Wege aus der Performance-Debatte

Frankfurt (ots)

Gelingende Work-Life-Balance und die Wertschätzung der Diversität der Mitarbeitenden sind maßgeblich für die Leistungsfähigkeit von Beschäftigten und damit der Organisation. Mit diesem klaren Statement stellt die berufundfamilie Service GmbH ihr Jahresmotto 2026 vor: "Leistungsstark: Vereinbarkeit und Vielfalt". Der Think-Tank im Themenfeld Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben, der v.a. mit seinen Audits konkrete Dienstleistungen für eine chancengerechte und diskriminierungsfreie Arbeits- und Studienwelt anbietet, will mit dem Jahresmotto die aktuell schwelende Leistungsdebatte positiv umlenken.

Silke Güttler, Leitung Corporate Communications der berufundfamilie Service GmbH, erklärt: "Unser Ziel ist es, ein vereinbarkeitsförderndes und vielfaltsgerechtes Leistungsverständnis bei Arbeitgebern zu untermauern. In der Öffentlichkeit stehende Forderungen wie "mehr arbeiten" und "länger arbeiten" können einen ungewollten Backlash in Organisationen nach sich ziehen - also zurück zur Kennzeichnung von Performance als rein quantitative Messgröße. Hinter Leistung braucht aber ein ganzheitliches Konzept, das auch weiche Faktoren wie Organisationskultur, Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit der Beschäftigten sowie Teamgeist, Vertrauen und Führungsverhalten umfasst. Und diese hängen unmittelbar mit einer vereinbarkeitsfördernden und vielfaltsgerechten Personalpolitik zusammen. Denn nur, wer sich gesehen und wertgeschätzt fühlt, wer persönliche Bedarfe geltend machen kann, ist wirklich leistungsbereit und -fähig. Leistung braucht Vereinbarkeit. Leistung braucht Vielfalt."

Die berufundfamilie warnt davor, dass ein erhöhter Leistungsdruck zu Rückentwicklungen im Umgang mit Vereinbarkeit und Vielfalt führen kann. "Die Gefahr ist hoch, dass Arbeitgeber Potenziale der Beschäftigten liegenlassen, weil sie nicht dem herkömmlichen Bild von High-Performer*innen entsprechen. Das ist dringend zu verhindern," so Silke Güttler. "Gleichzeitig ist zu gewährleisten, dass das Ausmaß der Nutzung von Vereinbarkeitsangeboten nicht zu einem negativen Gradmesser von Leistung der betreffenden Mitarbeitenden wird."

Kostenfreie Publikation "Leistungs-Checker"

Vor diesem Hintergrund lädt die berufundfamilie Arbeitgeber dazu ein, ihr eigenes Leistungsverständnis zu hinterfragen. Sie rät dazu, die Mehrwerte von Vereinbarkeit und Vielfalt in die Leistungsdefinition zu integrieren. Denkanstöße dazu bietet sie mit ihrem "Leistungs-Checker". Die 17-seitige Publikation regt dazu an, sich mit Leistungsbegriffen, dem Stellenwert organisationaler Leistungsfaktoren und Aspekten der Mitarbeitendenperformance auseinanderzusetzen. Zudem liefert sie Hintergrundinformationen in Form einer Studienliste rund ums Leistungsthema. Der "Leistungs-Checker" ist kostenfrei über die berufundfamilie-Website abrufbar: https://www.berufundfamilie.de/leistungs-checker.

Das Jahresmotto "Leistungsstark: Vereinbarkeit und Vielfalt" wird die berufundfamilie fortlaufend mit Beiträgen auf ihren Kanälen (u.a. Blog) unterfüttern. Vorgestellt werden wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungsberichte aus der Praxis, u.a. Interviews mit Arbeitgebern. Ergänzend dazu sind zahlreiche Online-Veranstaltungen der berufundfamilie Akademie geplant. Den Auftakt macht das remote café "Leistungsstark: Vereinbarkeit und Vielfalt. Neue Perspektiven auf Performance und Potenziale." am 15.01.2026, 11.00 - 12.00 Uhr. Weitere Informationen und kostenfreie Anmeldung unter: https://akademie.berufundfamilie.de

Die berufundfamilie Service GmbH geht auf eine 1998 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung ins Leben gerufene Initiative zurück und verfügt nunmehr über eine mehr als 25-jährige Expertise in der Prozessbegleitung und Organisationsentwicklung. Als Dienstleister und Think Tank unterstützt sie Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Gestaltung einer attraktiven, modernen Arbeits- und Studienwelt, in der die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten/ Studierenden, die Belange des Teams und die betrieblichen Anforderungen in Balance miteinander sind. Ihr zentrales etabliertes Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. das audit familiengerechte hochschule, welche Organisationen nutzen, um ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw. ihre familiengerechten Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen systematisch und nachhaltig zu gestalten. Das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule stehen unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Karin Prien. Gemeinsam mit der Charta der Vielfalt e.V. trägt sie das audit beruf&vielfalt sowie das audit hochschule&vielfalt - die Instrumente der Strategie- und Organisationsentwicklung für den Auf- und Ausbau eines ganzheitlichen und nachhaltigen Vielfaltsmanagements. Mit ihren qualifizierten Berater:innen zeigt sie sich für die Durchführung der Auditierungen verantwortlich. www.berufundfamilie.de

