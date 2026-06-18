berufundfamilie Service GmbH

Leistungsstark mit Vereinbarkeit: 250 Arbeitgeber erhalten Auszeichnung für familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik

Berlin (ots)

Die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium, Familie und Privatleben ist eine Voraussetzung dafür, dass Beschäftigte und Studierende Leistung erbringen können. Zudem hat ein vereinbarkeitsförderndes Arbeits- bzw. Studienumfeld einen entscheidend positiven Einfluss auf Leistungsbereitschaft und letztendlich auf die Gesamtperformance der Organisation. Davon sind die 250 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen, die heute (18.06.2026) in Berlin mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule geehrt wurden, überzeugt. Die jeweils drei Jahre gültigen Qualitätssiegel belegen, dass die Organisationen ihre vereinbarkeitsfördernden Arbeits- und ggf. Studienbedingungen systematisch gestalten und Vereinbarkeit in der Kultur verankern.

Bundesfamilienministerin Karin Prien unterstrich als Schirmherrin für das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule anlässlich der Zertifikatsverleihung: "Familien sind die Keimzellen unserer Gesellschaft: Sie sorgen jeden Tag dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert - auch weil sie Erwerbsarbeit mit Kinderbetreuung oder auch der Pflege von Angehörigen vereinbaren. Dafür brauchen wir Arbeitgeber, die sich klar für ihre Beschäftigten und Familien einsetzen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbindlich fördern - Arbeitgeber wie die hier ausgezeichneten. Ich gratuliere allen Trägern der Zertifikate 'audit berufundfamilie' und 'audit familiengerechte hochschule' herzlich. So entsteht für Beschäftigte ein stabiles Fundament - für die Einzelnen und für unser Land. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist kein Luxus, sondern ebenso ein Standortfaktor wie Steuerlast und Infrastruktur."

Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, die die Auditierungen durchführt, knüpfte an das Motto der Zertifikatsverleihung "Leistungsstark: Vereinbarkeit & Vielfalt" an: "Vereinbarkeit und Leistung sind kein Widerspruch - im Gegenteil: Leistungsfähigkeit braucht gute Vereinbarkeitsbedingungen. Auditierte Organisationen, die eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik systematisch verfolgen, positionieren sich als fortschrittlich und zukunftsfähig. Sie schaffen attraktive Arbeits- bzw. Studienbedingungen, stärken Motivation und Bindung ihrer Beschäftigten/Studierenden und sind damit anderen Arbeitgebern bzw. Hochschulen oft einen Schritt voraus - auch in ihrer Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit."

Leistungsstark ist auch der Audtierungsprozess: Die 221 Unternehmen und Institutionen, denen heute die Zertifikatsurkunde zum audit berufundfamilie überreicht wurde, und die 29 nach dem audit familiengerechte hochschule ausgezeichneten Hochschulen durchliefen in den vorangegangenen zwölf Monaten erfolgreich das strukturierte Auditierungsverfahren. Dieses umfasst die Status quo-Erhebung, die darauf aufbauende Bedarfsanalyse sowie die Ermittlung des betriebsspezifischen Entwicklungspotenzials, die Definition bzw. Adaption der strategischen Zielsetzung und sowie die Erarbeitung konkreter Ziele und Maßnahmen anhand der acht Handlungsfelder Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort, Information und Kommunikation, Führung, Personalentwicklung, finanzielle Zusatzleistungen sowie Serviceleistungen.

Die Zertifikatsempfänger 2025/2026 in Zahlen

13 Unternehmen und Institutionen der insgesamt 250 Zertifikatsempfänger nutzten erstmals das Audit. 16 Organisationen (15 Unternehmen und Institutionen sowie eine Hochschule) entwickelten ihre vereinbarkeitsfördernden Arbeits- und Studienbedingungen in der zweiten Auditierung weiter. 24 Unternehmen und Institutionen wurden zum dritten Mal zertifiziert.

197 Organisationen hatten das so genannte Dialogverfahren abgeschlossen, das ab der vierten Auditierung eingesetzt wird. Es wird mit dem Zertifikat mit Prädikat honoriert - gekennzeichnet durch eine goldene Schärpe im Zertifikatslogo. Das Dialogverfahren stützt sich auf die kulturelle Verankerung der Vereinbarkeit und sorgt für Weiterentwicklung zu spezifischen Aspekten der Work-Life- bzw. Work-Study-Balance. Ihre vierte Zertifizierung konnten 28 Organisationen, die fünfte 43 und die sechste 60 Organisationen feiern. 56 Arbeitgeber durften sich über ihr siebtes und neun Organisationen über ihr mittlerweile achtes Vereinbarkeitszertifikat freuen. Ein Highlight war die neunte Auszeichnung der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover. Seit dem Jahr 2000 baut diese mit dem audit berufundfamilie ihr familien- und lebensphasenbewusstes Arbeitsumfeld aus.

Von den Vereinbarkeitsangeboten der aktuellen 250 Zertifikatsempfänger können rund 500.000 Beschäftigte und 420.000 Studierende profitieren. Weitere Zahlen zu den ausgezeichneten Organisationen bietet die Statistik, abrufbar unter https://t1p.de/a1uw6. Die namentliche Übersicht der Zertifikatsempfänger (inklusive Zertifizierungslevel, Ort und PLZ) ist verfügbar unter https://t1p.de/m4ojm.

Die 250 heute gefeierten Organisationen sind Teil des Netzwerks von insgesamt 911 Organisationen - 808 Unternehmen und Institutionen sowie 103 Hochschulen mit rund 2 Mio. Beschäftigten und 1,8 Mio. Studierenden -, die aktuell das Zertifikat zum audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule tragen.

Das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule ist das zentrale Angebot der berufundfamilie Service GmbH und beruht auf einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Als strategisches Managementinstrument unterstützt das audit Arbeitgeber darin, ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw. familiengerechte Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen nachhaltig zu gestalten. Zertifikate zum audit berufundfamilie wurden erstmals 1999 vergeben. Das audit familiengerechte hochschule wird seit 2002 angeboten. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in der Unternehmenskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses entscheidet ein unabhängiges, prominent mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium über die Erteilung des Zertifikats zum audit. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft. Nach jeweils drei Jahren können zweimal im Rahmen von Re-Auditierungen weiterführende personalpolitische Ziele vereinbart werden. Daran (erstmalig nach neun Jahren) schließt sich das Dialogverfahren an. Nur bei erfolgreicher Durchführung des Dialogverfahrens darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen. Seit 1998 wurden über 2.000 Organisationen mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet, für das die berufundfamilie Service GmbH die europaweite Lizenz besitzt. Bundesfamilienministerin Karin Prien trägt die Schirmherrschaft für das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule. www.berufundfamilie.de

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