berufundfamilie Service GmbH

Arbeitgeber reagieren mit Vereinbarkeit und Vielfalt auf Leistungsdebatte

Frankfurt (ots)

Gelingende Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben ist eine Voraussetzung dafür, dass Beschäftigte Leistung erbringen können - davon sind 93 Prozent der Unternehmen und Institutionen überzeugt, die systematisch eine vereinbarkeitsfördernde und/ oder vielfaltsgerechte Personalpolitik verfolgen. Dies ist eins der zentralen Ergebnisse des aktuellen berufundfamilie-Scouts "Leistungsstark: Vereinbarkeit und Vielfalt" - der Kurzumfrage der berufundfamilie Service GmbH unter von ihr auditierten Unternehmen und Institutionen.

Sieben von zehn Arbeitgebern (73 Prozent) sind zudem der Meinung, dass eine fehlende Unterstützung der Work-Life-Balance die Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden senkt. Sehr leistungsbereit sind hingegen laut 87 Prozent der Organisationen Beschäftigte, die sich mit ihren jeweiligen Fähigkeiten, Eigenschaften und Merkmalen gesehen fühlen. Die Wertschätzung der Individualität fördert nach Ansicht von acht von zehn Arbeitgebern (77 Prozent) die Gesamtperformance der Organisation.

Auditierte Arbeitgeber vertrauen auf vereinbarkeitsfördernde und vielfaltsgerechte Organisationskultur

In knapp der Hälfte (49 Prozent) der Unternehmen und Institutionen wird über Leistung debattiert. Die Effekte der öffentlich geführten Diskussion reichen bei vier von zehn (40 Prozent) Arbeitgebern bis in die Zusammenarbeit und/ oder bis in die Personalarbeit. Denn sie spüren deutlich, dass Mitarbeitende mit Desorientierung darauf reagieren: So registrieren 77 Prozent der Arbeitgeber, dass ihre Beschäftigten befürchten, (noch) mehr leisten zu sollen. Laut 47 Prozent der Organisationen sind die Mitarbeitenden verunsichert, welche Leistung von ihnen erwartet wird. 43 Prozent beobachten zudem, dass Mitarbeitende verstärkt dazu neigen, Leistung untereinander zu vergleichen.

"Die auditierten Arbeitgeber stehen der Verunsicherung ihrer Beschäftigten nicht tatenlos gegenüber. Sie wissen, wie wichtig gerade jetzt motivierende Rahmenbedingungen sind - insbesondere familien- und lebensphasenbewusste Angebote und auch der wertschätzende Umgang mit den individuellen Fähigkeiten, Eigenschaften und Bedarfen - und damit mit der Vielfalt der Mitarbeitenden. Die Arbeitgeber haben deren positive Wirkung auf Leistung erkannt - einer der Gründe, warum sie diese Themenfelder in ihrer Organisationskultur verankert haben", hebt Silke Güttler, Leitung Corporate Communications der berufundfamilie Service GmbH, hervor.

Insbesondere vereinbarkeitsfördernde Arbeitsbedingungen führen zur Entfaltung der Leistungsfähigkeit: 98 Prozent der auditierten Organisationen nennen die Flexibilisierung der Arbeitszeit, wenn es darum geht, welche Vereinbarkeitsangebote vor allem dazu beitragen, dass Beschäftigte ihr Leistungspotenzial abrufen können. Für 91 Prozent ist die flexible Wahl des Arbeitsorts - also die Möglichkeit remote, im Home-Office und/ oder auf der Arbeitsstätte tätig zu sein - zentral für die Unterstützung der individuellen Performance. Nach Erfahrung von 80 Prozent braucht es eine verlässliche Arbeitsorganisation im Team, bei der fortlaufend die private Lebenssituation der Mitglieder berücksichtigt wird.

Zum berufundfamilie-Scout "Leistungsstark: Vereinbarkeit und Vielfalt"

Vom 13.03.2026 bis 24.04.2026 führte die berufundfamilie Service unter dem Dach des berufundfamilie-Scouts die Online-Umfrage "Leistungsstark: Vereinbarkeit und Vielfalt"durch. 91 Vertreter*innen von Unternehmen und Institutionen, die aktuell nach dem audit berufundfamilie und/ oder audit beruf&vielfalt zertifiziert sind, nahmen teil.

Die berufundfamilie Service GmbH geht auf eine 1998 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung ins Leben gerufene Initiative zurück und verfügt nunmehr über eine rund 30-jährige Expertise in der Prozessbegleitung und Organisationsentwicklung. Als Dienstleister und Think Tank unterstützt sie Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Gestaltung einer attraktiven, modernen Arbeits- und Studienwelt, in der die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten/ Studierenden, die Belange des Teams und die betrieblichen Anforderungen in Balance miteinander sind. Ihr zentrales etabliertes Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. das audit familiengerechte hochschule, welche Organisationen nutzen, um ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw. ihre familiengerechten Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen systematisch und nachhaltig zu gestalten. Das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule stehen unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Karin Prien. Gemeinsam mit der Charta der Vielfalt e.V. trägt sie das audit beruf&vielfalt sowie das audit hochschule&vielfalt - die Instrumente der Strategie- und Organisationsentwicklung für den Auf- und Ausbau eines ganzheitlichen und nachhaltigen Vielfaltsmanagements. Mit ihren qualifizierten Berater:innen zeigt sie sich für die Durchführung der Auditierungen verantwortlich. www.berufundfamilie.de

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