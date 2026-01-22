sixx

Echte Frauen, echte Geschichten, echte Ideen für die Zukunft: "Road to Miss Germany presented by CUPRA" zeigt den neuen Weg zur Miss Germany

Unterföhring (ots)

Der Weg zur "Miss Germany" wird neu erzählt: Was bedeutet es heute, Vorbild zu sein? Was treibt Frauen an, Verantwortung zu übernehmen, Neues zu wagen und ihre Stimme zu erheben? In den Kategorien "Founder", "Mover" und "Leader" öffnet die Dokuserie "Road to Miss Germany presented by CUPRA" den Raum für persönliche Geschichten, Zweifel, Rückschläge und große Visionen. sixx zeigt die Dokuserie mit 12 Folgen, ab Samstag, 31. Januar 2026, um 19:15 Uhr.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben echte Heldinnen-Reisen, die zeigen, wofür moderne Vorbilder heute stehen. Klassische Schönheitsideale wie 90-60-90 gehören dabei endgültig der Vergangenheit an und sind kein Bewertungskriterium mehr.

Der Höhepunkt der Staffel ist das Primetime-Finale am Samstag, 7. März 2026, 20:15 Uhr auf sixx. "Miss Germany Awards 2026 - Das Finale presented by CUPRA" verspricht einen emotionalen und spannenden Abschluss, bei dem die Gewinnerin gekürt wird.

"Road to Miss Germany presented by CUPRA", ab 31. Januar 2026, immer samstags in sechs Doppelfolgen um 19:15 Uhr auf sixx. Zusätzlich stehen alle Episoden auf Joyn zur Verfügung. Das Live-Finale "Miss Germany Awards 2026 - Das Finale presented by CUPRA" am Samstag, 7. März, 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell