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"37°" im ZDF über Hundertjährige: Was zählt im Leben wirklich?

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Mainz (ots)

Immer mehr Menschen erreichen ein Alter von 100 Jahren und darüber. Doch was bedeutet es wirklich, ein ganzes Jahrhundert zu leben? Filmemacher Yves Schurzmann hat Helmut Luft (101) und Friedel Zimmermann (106) getroffen und nach intensiven Gesprächen die "37°"-Reportage "100 Jahre Leben: Was wirklich zählt" realisiert. Die beiden erzählen von Liebe und Mut, Humor und Freundschaft – und von der Haltung, die sie bis ins hohe Alter trägt. Der Film ist ab Dienstag, 14. April 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Helmut Luft und Friedel Zimmermann haben schwere Zeiten überstanden, geliebt, gearbeitet und mussten immer wieder neu angefangen: Ihre Erinnerungen sind persönlich – und zugleich Zeitgeschichte. Sie geben Antworten auf eine Frage, die viele bewegt: Wie gelingt ein langes Leben – und was ist am Ende wirklich wichtig?

"Leute, werdet alt. Die zweite Lebenshälfte ist die weit bessere."

Helmut Lufts Sicht auf das Alter ist überraschend positiv. Er genießt sein Leben. Der Psychoanalytiker spielt leidenschaftlich gerne Golf und schreibt noch immer Bücher. Seine "vier L", Laufen, Lernen, Lachen, Lieben, gehören für ihn zu einem erfüllten Leben. Als junger Mann erlebte er den Krieg und er verlor Freunde, vor neun Jahren seine Ehefrau. "Sie war eine wunderbare Frau, ich wollte ein Jahr lang mitsterben." Seine Lehre aus all dem Erlebten: selbst denken, Mensch bleiben, Haltung entwickeln.

"Man kann sich ja auch angewöhnen, im Leben immer unglücklich zu sein … Ich hab' die lächelnde Seite gewählt. Ich glaube, die ist besser."

Friedel Zimmermann zog ihre zwei Söhne alleine groß und erlebte Flucht und Hunger. Ihren Mann, einen Soldaten, der zwei Wochen nach der Hochzeit eingezogen wurde, sah sie nur noch im Heimaturlaub ‒ und nach dem Krieg nie wieder. Später erfüllte sie sich einen Traum: Sie arbeitete an Bord eines Segelschiffs und reiste um die Welt – bis nach Alaska. Neugier und Freiheitsdrang haben sie ihr Leben lang begleitet. Seit zwei Jahren lebt sie im Seniorenheim. Besonders schwer fällt ihr dort, sich an den festen Tagesrhythmus anzupassen ebenso wie Hilfe anzunehmen. Und doch versucht sie, ihre Würde und Eigenständigkeit zu bewahren.

Kontakt:

Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 – 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 – 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.

Die Sendung wird mit Untertiteln, Deutscher Gebärdensprache und Audiodeskription angeboten

Pressefotos

Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.

Weitere Informationen

-Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "37°"-Reportage als Presse-Preview bereit (nach Log-in).

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