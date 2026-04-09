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ZDF-Programmänderung ab KW 15/26

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung Woche 15/26 Do., 9.4. Bitte Programmänderung ab 22.15 Uhr beachten: 22.15 Zum Tode von Mario Adorf (VPS 22.14/HD/UT) Mario Adorf - Ein Leben Film von Karin Beck-Loibl Deutschland 2026 22.30 maybrit illner (VPS 22.15) 23.30 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.45 heute journal update (VPS 0.30) 1.00 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer (VPS 0.45) 1.30 Femme (VPS 1.15) 3.00 Iris - Die Wahrheit (VPS 2.45) 3.35 Iris - Die Wahrheit (VPS 3.20) 4.15 Iris - Die Wahrheit (VPS 4.00) 5.00- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30 Fr., 10.4. Bitte Programmänderung ab 0.30 Uhr beachten: Zur Erinnerung an Mario Adorf 0.30 Terra X History (VPS 0.29/HD/UT) Mario Adorf - eine deutsche Filmlegende Deutschland 2024 Im Streaming: 9. April 2026, 05.00 Uhr bis 9. April 2031 1.15 Die Strafverteidiger - Anwälte des Bösen (VPS 0.30) (Weiterer Ablauf ab 2.00 Uhr wie vorgesehen. "Terra X History: Geheimes New York. Rätselhafte Orte der Geschichte" entfällt.) Woche 16/26 Sa., 11.4. Bitte Programmänderung ab 12.15 Uhr beachten: 12.15 Inga Lindström: Das Haus am See (VPS 13.40) Zur Erinnerung an Mario Adorf 13.40 Krokodil (VPS 13.39/HD/UT) Komödie nach einer Kurzgeschichte von Philippe Djian Richard Mario Adorf Judith Alwara Höfels Martha Dagmar Manzel Gabriel Michael Mendl Dominik Daan Lennard Liebrenz Christian David Rott Fausto Roberto Guerra Polizeibeamter Ferdinand Dörfler Automechaniker David Baalcke Taxifahrer Thomas Bestvater Louisa Judith Steinhäuser und andere Schnitt: Oliver Neumann Musik: Ina Siefert, Nellis Du Biel Kamera: Martin Kukula Drehbuch: Karl-Heinz Käfer Regie: Urs Egger (Erstsendung 29.3.2013) Deutschland 2013 (Weiterer Ablauf ab 15.10 Uhr wie vorgesehen.) Woche 17/26 Mi., 22.4. 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, Halbfinale Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München . . . Bitte Ergänzung beachten: Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker Woche 20/26 Do., 14.5. Bitte Ergänzung der Spielpaarung beachten: 15.40 sportstudio live DFB-Pokal der Frauen, Finale VfL Wolfsburg - FC Bayern München . . .

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