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ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 15/26

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung


Woche 15/26

Do., 9.4.

Bitte Programmänderung ab 22.15 Uhr beachten:

22.15     Zum Tode von Mario Adorf   (VPS 22.14/HD/UT)
          Mario Adorf - Ein Leben
          Film von Karin Beck-Loibl
          Deutschland 2026

22.30     maybrit illner   (VPS 22.15)

23.30     Markus Lanz   (VPS 23.15)

 0.45     heute journal update   (VPS 0.30)

 1.00     Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer   (VPS 0.45)

 1.30     Femme   (VPS 1.15)

 3.00     Iris - Die Wahrheit   (VPS 2.45)

 3.35     Iris - Die Wahrheit   (VPS 3.20)

 4.15     Iris - Die Wahrheit   (VPS 4.00)

 5.00-    hallo deutschland   (VPS 4.45)
 5.30


Fr., 10.4.

Bitte Programmänderung ab 0.30 Uhr beachten:

          Zur Erinnerung an Mario Adorf

 0.30     Terra X History   (VPS 0.29/HD/UT)
          Mario Adorf - eine deutsche Filmlegende 
          Deutschland 2024
          Im Streaming: 9. April 2026, 05.00 Uhr bis 9. April 2031

 1.15    Die Strafverteidiger - Anwälte des Bösen   (VPS 0.30)

(Weiterer Ablauf ab 2.00 Uhr wie vorgesehen. "Terra X History: Geheimes New York. Rätselhafte Orte der Geschichte" entfällt.)


 
Woche 16/26

Sa., 11.4.

Bitte Programmänderung ab 12.15 Uhr beachten:

12.15     Inga Lindström: Das Haus am See   (VPS 13.40)

          Zur Erinnerung an Mario Adorf

13.40     Krokodil   (VPS 13.39/HD/UT)
          Komödie nach einer Kurzgeschichte von Philippe Djian

          Richard                 Mario Adorf 
          Judith                  Alwara Höfels 
          Martha                  Dagmar Manzel 
          Gabriel                 Michael Mendl 
          Dominik                 Daan Lennard Liebrenz 
          Christian               David Rott 
          Fausto                  Roberto Guerra 
          Polizeibeamter          Ferdinand Dörfler 
          Automechaniker          David Baalcke 
          Taxifahrer              Thomas Bestvater 
          Louisa                  Judith Steinhäuser 
          und andere 

          Schnitt: Oliver Neumann
          Musik: Ina Siefert, Nellis Du Biel
          Kamera: Martin Kukula
          Drehbuch: Karl-Heinz Käfer
          Regie: Urs Egger
          (Erstsendung 29.3.2013) 
          Deutschland 2013

(Weiterer Ablauf ab 15.10 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 17/26

Mi., 22.4.

20.15     sportstudio live
          DFB-Pokal, Halbfinale
          Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München
          . . .

          Bitte Ergänzung beachten: Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker



Woche 20/26

Do., 14.5.

Bitte Ergänzung der Spielpaarung beachten:

15.40     sportstudio live
          DFB-Pokal der Frauen, Finale
          VfL Wolfsburg - FC Bayern München
          . . .

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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