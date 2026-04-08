ZDF

ZDF-"aspekte" zeigt Doppelausgabe zur Kraft der Musik

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Ob Klassik, Pop oder Heavy Metal – Musik kann Stimmungsbooster oder Seelenbalsam sein, pushen oder zu Tränen rühren. "aspekte" beschäftigt sich in einer Doppelausgabe am Freitag, 10. und Freitag, 17. April 2026, mit der Kraft der Musik. Im ZDF-Streaming-Portal sind die Sendungen jeweils um 10.00 Uhr und im ZDF um 23.30 Uhr zu sehen. In der ersten Folge geht Salwa Houmsi den positiven Effekten von Musik auf den Grund. Den Schattenseiten der Musik widmet sich Katty Salié in der zweiten Folge.

aspekte – Die heilende Kraft der Musik

Macht Musik uns nicht nur kulturell reicher, sondern auch gesund und glücklich? Um das herauszufinden, taucht "aspekte" in ein Mitsing-Event ein, und Salwa Houmsi trifft sich zum Gespräch mit Musikern und Forschenden. Musikwissenschaftler Markus Henrik, besser bekannt als Dr. Pop, demonstriert am Keyboard, wie man mit Musik gezielt Gänsehaut erzeugt. Die Wiener Musikerin Verifiziert, der Grammy-Preisträger Thundercat, der Schauspieler und Sänger Vladimir Korneev sowie Timo alias TumirWeh berichten, wie ihnen das Musizieren dabei hilft, Emotionen zu kanalisieren. Künstlerin Annika Kahrs untersucht in ihren Videoarbeiten, wie Musik im öffentlichen Raum funktioniert. An der Berliner Charité spricht Houmsi mit einer Musiktherapeutin und einem Arzt über die heilende Kraft der Musik – und am Max-Planck-Institut für Empirische Ästhetik kann sie im Selbsttest erleben, was genau im Körper beim Musikhören passiert.

aspekte – Die zerstörerische Kraft der Musik

In der zweiten Folge mit Katty Salié geht es um die dunkle Seite der Musik. Wenn aus dem Traumberuf ein Albtraum wird: Nur wenige sprechen über die Schattenseiten des Musikerlebens, über Konkurrenz, Lampenfieber und den Druck, den der Ruhm mit sich bringt. Popmusiker Thomas D erzählt "aspekte" von seinem Hörsturz und Singer-Songwriterin Antje Schomaker von Panikattacken. Wie sich mit mentaler Belastung und Leistungsdruck in der Karriere umgehen lässt, erfährt Katty Salié bei einem Workshop für junge Orchestermusiker. Seit 50 Jahren bereits steht Geigerin Anne-Sophie Mutter auf den Konzertbühnen dieser Welt. Mit Katty Salié spricht sie darüber, wie man das schaffen kann. Aber was, wenn die Musik selbst zur Qual wird? Wenn Klänge als Folterinstrument und Waffe missbraucht werden? Auch das beleuchtet "aspekte".

Mit dem Thema Musik befasst sich auch "MAITHINK X – Die Show" in der Ausgabe "Was ist Musik?", zu sehen im ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 19. April 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneo. Nähere Informationen finden Sie hier.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, rudolph.k@zdf.de Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell