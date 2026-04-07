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ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 21. Mai 2026, 20.15 Uhr

Merz gegen Merz - Geständnisse

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Donnerstag, 21. Mai 2026, 20.15 Uhr Merz gegen Merz - Geständnisse Als Erik Merz überraschend einen großen Ehrenpreis erhalten soll, nimmt er seine Patchwork-Familie mit zu der Gala. Dabei löst er, in typischer Merz-Manier, ein Wochenende voller Chaos aus. Während Erik versucht, einen wichtigen Karrierekontakt zu beeindrucken, lernt er neue Seiten seiner Ex-Frau Anne kennen. Anne hat wiederum mit ihrem Partner Jonas zu kämpfen, der ihre Sorgen um das gemeinsame Event-Management und ihre Beziehung nicht ernst nimmt. Auch bei den anderen Merzens kommt viel Unausgesprochenes auf den Tisch: Leon, der gemeinsame Sohn von Erik und Anne, und dessen Frau Soraya stecken in einer Beziehungskrise. Soraya fokussiert sich zunehmend auf ihr Berufsleben, was in Leon das Gefühl auslöst, abgehängt zu werden. Abgehängt fühlt sich auch Annes Vater Ludwig, dessen Demenz immer unberechenbarer wird. Seine Frau Maria hat sich derweil emotional immer mehr von ihm distanziert und bringt als moralische Unterstützung ihre Freundin Silvia mit zur Gala. Eriks Mutter Renate findet eher hinter den Kulissen des Events Freude, als sie Bekanntschaft mit einer Drag Queen macht, doch wo bleibt derweil eigentlich ihr Mann Günter? "Merz gegen Merz: Geständnisse" erzählt mit großer Wärme und präzisem Humor von der Erkenntnis, dass Erfolg wenig zählt, wenn Nähe, Mut und Ehrlichkeit fehlen.

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