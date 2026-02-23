metadist GmbH

Synaplan: Open Source bringt Freiheit in den Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Düsseldorf (ots)

Künstliche Intelligenz wird oft überzentrale Plattformen genutzt - mit festen Vorgaben, begrenzter Kontrolle und steigenden Kosten. Mit Synaplan steht nun eine Open-Source-Plattform bereit, die einen anderen Weg geht: KI selbst betreiben, Modelle frei wählen und jederzeit die Kontrolle behalten.

Synaplan macht den Einstieg für IT-Abteilungen bewusst einfach. Die Software lässt sich schnell installieren und direkt ausprobieren - lokal auf dem eigenen Rechner, im eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud. Ohne Lizenzkosten, ohne Vertragsbindung.

Die Lösung steht unter https://www.synaplan.com/de/ zum Download bereit (inklusive Docker-Installation und vollständigem Quellcode ).

Freie Wahl statt Abhängigkeit

Ein zentraler Gedanke von Synaplan ist die Freiheit bei der Auswahl vonKI-Modellen und die lokale Datenhaltung (Prompts, Datenbanken für RAG,Erinnerungen, Feedback).

Nutzer entscheiden selbst, welche Technologie zum Einsatz kommt:

lokale Open-Source-Modelle (z.B. Ollama)

europäische Anbieter

internationale APIs

Modelle lassen sich flexibel austauschen oder parallel betreiben. Synaplan bleibt dabei die steuernde Schicht - ohne Vendor Lock-in.

Open Source als Prinzip

Synaplan ist vollständig Open Source (Apache-2.0-Lizenz). Das bedeutet:

keine Black Box

keine versteckten Funktionen

volle Kontrolle über Daten und Prozesse

Jeder kann die Plattform prüfen, anpassen und erweitern. KI wird damit von einem externen Dienst zu einer eigenen, nachvollziehbaren Infrastruktur.

Einfach starten, flexibel wachsen

Synaplan ist darauf ausgelegt, schnell nutzbar zu sein. Nach der Installation stehen sofort zentrale Funktionen zur Verfügung:

KI-Chat und Assistenzsysteme (Konfiguration remote oder lokal)

Suche in eigenen Dokumenten (RAG auf eigener Datenbank, lokal)

Verarbeitung von PDFs und Office-Dateien (OCR mit Apache Tika)

Integration von Websites, E-Mail oder Messengern

Sprachverarbeitung (Speech-to-Text mit eigenem lokalen Service)

Vom schnellen Test bis zum produktiven Einsatz lässt sich allesschrittweise erweitern.

Fazit

Synaplan macht Künstliche Intelligenz offen, flexibel und unabhängig nutzbar.

Die Plattform zeigt, dass KI auch anders funktioniert: ohne Abhängigkeiten, ohne Black Box - dafür mit Transparenz, Kontrolle und echter Wahlfreiheit.

Über Synaplan

Synaplan ist eine Open-Source-Plattform für den Betrieb und die Integration von Künstlicher Intelligenz. Die Software wird maßgeblich in Deutschland entwickelt und ermöglicht den einfachen, flexiblen und unabhängigen Einsatz moderner KI-Technologien.

Hinter Synaplan steht die Düsseldorfer metadist GmbH, die Servicegesellschaft des Software-Entwicklers und Open Source-Veteranen Ralf Schwöbel. Das Unternehmen ist auf die Integration und Anpassung von Synaplan an individuelle Anforderungen spezialisiert.

Gemeinsam mit der schweizer Tochtergesellschaft Synaplan GmbH in Basel setzt metadist Integrationsprojekte insbesondere für die öffentliche Hand sowie für Bildungseinrichtungen in Deutschland und der Schweiz um. Die dabei gewonnenen praktischen Erfahrungen fließen kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Plattform ein.

Original-Content von: metadist GmbH, übermittelt durch news aktuell