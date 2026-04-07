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Star-Aufgebot beim ZDF auf der OMR 2026

Christoph Kramer, Per Mertesacker, Gundula Gause und Olivia Jones vor Ort

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Mainz (ots)

Direkter Austausch mit vielen Gesichtern des ZDF in Hamburg: Mit verschiedensten Programm- und Unternehmensthemen präsentiert sich der Sender auf der OMR 2026. Auf der Marketing- und Digitalmesse ist das ZDF vom 5. bis 6. Mai 2026 mit einem Stand und insgesamt zwölf Sessions vertreten. Dabei sind neben Fußball-Profis unter anderen Gundula Gause, Shakuntala Banerjee, Annette Frier und Olivia Jones.

Die ZDFsportstudio-Experten und Fußball-Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker erzählen in der Session "Fußball-WM 2026: ARD & ZDF Insights" zusammen mit den "Sportschau"-Moderatoren Lea Wagner und Alex Schlüter, wie sie sich auf ihre WM-Berichterstattung vorbereiten. Besonderes Highlight: ein Meet & Greet mit Christoph Kramer und Per Mertesacker am ZDF-Stand.

Pünktlich zur OMR steht ab 5. Mai 2026, 10 Uhr, der ZDF-Eventfilm "Olivia" in Web und App zum Streamen bereit. Drag-Queen Olivia Jones spricht darüber in der Session "Kiez-Ikone Olivia Jones – Shitstorm als Rückenwind". Der Film "Olivia" nach ihrer Autobiografie "Ungeschminkt" steht auch im Mittelpunkt eines Meet & Greets am ZDF-Stand mit Olivia Jones, Annette Frier und Johannes Hegemann.

KI in der Arbeitswelt

Eine der vier Masterclasses des ZDF ist "Frisst KI unsere Jobs?" mit ZDF-Wirtschaftsjournalist Florian Neuhann. Er hat für seine " Am Puls"-Dokumentation Menschen getroffen, deren Arbeitsleben vor tiefgreifenden Umbrüchen steht. Wie KI in der Arbeitswelt bereits heute unterstützen kann, erklärt das ZDFsparks-Team um Pirita Pyykkönen-Klauck. Es moderiert ZDF-Nachrichten-Ikone Gundula Gause.

Weitere ZDF-Themen auf der OMR: "Was du von Sport-Dokus für die Content-Creation lernen kannst", "Vom Broadcaster zur Brand Experience: Die ZDF-Markenstrategie" und "Teamwork Makes the Stream Work – Wie das ZDF neue Nutzende fürs Streaming gewinnt" unter anderen mit Comedienne Parshad Esmaeili.

Die Zukunft der Auslandsberichterstattung

Am ZDF-Stand diskutieren bei "Zwischen Einordnung und Innovation: Die Zukunft der Auslandsberichterstattung" "auslandsjournal"-Moderatorin Shakuntala Banerjee und Redaktionsleiterin Stefanie Schoeneborn.

Weitere spannende Einblicke am Stand bieten Expertinnen und Experten des ZDF auch mit folgenden Themen: "Zwischen Auftrag und Algorithmus – ZDF-Unternehmenskommunikation auf Social Media", "Struktur im Stimmen-Gewirr – KI-gestützte Auswertungen bei ZDFmitreden" und "Am Puls – Was die KI ganz sicher nicht kann".

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