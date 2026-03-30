ZDF-Programmänderung ab Woche 15/26
Mainz (ots)
ZDF-Programmänderung Woche 15/26 Do., 9.4. 0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer Bitte Ergänzung beachten Klassenkampf: Keine Millionäre, keine Armut? Fr., 10.4. 20.15 Der Alte Bitte korrekte Schreibweise beachten: Die Wahrheit im Dunkeln Woche 19/26 Di., 5.5. 22.15 37°: Femizid - Tödlicher Hass auf Frauen Bitte Korrektur beachten: Film von Enrico Demurray Bitte streichen: Angelika Wörthmüller
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