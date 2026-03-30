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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 15/26

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung


Woche 15/26

Do., 9.4.

 0.45     Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer 
          Bitte Ergänzung beachten 
          Klassenkampf: Keine Millionäre, keine Armut?


Fr., 10.4.

20.15     Der Alte
          Bitte korrekte Schreibweise beachten:
          Die Wahrheit im Dunkeln


Woche 19/26

Di., 5.5.

22.15     37°: 
          Femizid - Tödlicher Hass auf Frauen
          Bitte Korrektur beachten:
          Film von Enrico Demurray

          Bitte streichen: Angelika Wörthmüller

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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