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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/26

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung


Woche 13/26

Fr., 27.3.

15.05     sportstudio live
          . . .

          Bitte streichen:
          ca. 15.50 Uhr
          heute Xpress 
          . . . 


Woche 14/26

Sa., 28.3.

 9.20     sportstudio live
          . . .

          ca. 10.15 Uhr
          Bitte Ergänzung beachten:
          Eishockey: DEL, Playoff-Viertefinale
          Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings
          . . .

So., 29.3.

10.30     sportstudio live
          . . .

          Bitte Korrektur der Beginnzeit beachten:
          ca. 12.45 Uhr
          Eiskunstlauf-WM
          Kür Männer
          . . .

          ca. 10.40 Uhr streichen

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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