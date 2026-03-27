ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/26

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung Woche 13/26 Fr., 27.3. 15.05 sportstudio live . . . Bitte streichen: ca. 15.50 Uhr heute Xpress . . . Woche 14/26 Sa., 28.3. 9.20 sportstudio live . . . ca. 10.15 Uhr Bitte Ergänzung beachten: Eishockey: DEL, Playoff-Viertefinale Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings . . . So., 29.3. 10.30 sportstudio live . . . Bitte Korrektur der Beginnzeit beachten: ca. 12.45 Uhr Eiskunstlauf-WM Kür Männer . . . ca. 10.40 Uhr streichen

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell